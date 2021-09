Movimenti sospetti all'ex caserma Stamoto: tre arresti per spaccio di cocaina

/ Via Castelmerlo

Sono stati i militari dell'Esercito questa mattina, poco prima delle ore 9, a notare alcuni movimenti sospetti in via Castelmerlo, all'interno della caserma dismessa Stamoto, così hanno allertato il 113.

Diverse volanti sono arrivate sul posto e hanno trovato 6 stranieri, tutti cittadini tunisini, accampati all'interno. Tre di loro, un 18enne, un 22enne e un 25enne sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per loro sono scattate le manette.

Tutti sono stati denunciati anche per danneggiamento e invasione di terreni ed edifici.

Più volte dalla zona erano arrivate segnalazioni di degrado e abbandono della ex caserma.

A gennaio del 2020, il sindaco Virginio Merola e il ministro della difesa Lorenzo Guerini avevano firmato un protocollo per la riqualificazione delle ex strutture militari del quartiere Fossolo, Stamoto e Perotti, il Comune rientrava quindi nella disponibilità di circa 200.000 metri quadrati di superficie.