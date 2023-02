Ex Cierrebi, nuovo incontro Comune-società per riqualificare l'area

Il Comune di Bologna nelle scorse settimane ha incontrato il gruppo spagnolo Go Fit per un primo confronto sul progetto di riqualificazione dell'ex Cierrebi. Lo conferma l'assessora alla Sport, Roberta Li Calzi, rispondendo in aula a una domanda di attualità della consigliera Samuela Quercioli del gruppo Bologna Ci piace sullo stato di avanzamento del progetto per la ristrutturazione del centro sportivo chiuso ormai da alcuni anni.

"Ad oggi non è stata presentata una proposta progettuale formale per l'ex Cierrebi. Il Comune ha richiesto un incontro per accelerare la procedura con i proponenti e con i progettisti. L'incontro è avvenuto l'11 gennaio scorso ed erano presenti i vertici di Go Fit e i progettisti", riferisce in aula Li Calzi. "La proposta illustrata in quella sede riguarda la ristrutturazione globale dell'intero comparto e prevede il mantenimento della vocazione sportiva e una riconversione degli edifici per dare maggiore funzionalità, nonché standard energetici e ambientali elevati", spiega l'assessora.

"Go Fit si è detta disponibile a convenzioni per ospitare nella struttura di via Piave attività d'interesse della collettività, come sollecitato dalla cittadinanza", conferma Li Calzi. "Nei giorni scorsi lo studio di progettazione ha inviato agli uffici tecnici una richiesta di informazione su aspetti procedurali. È stata fornita puntuale risposta siamo in attesa degli elaborati, che speriamo ci arrivino nelle prossime settimane", aggiunge. "Siamo assolutamente pronti a sollecitare e a tenere monitorata la vicenda, perché è interesse dell'amministrazione portare avanti la procedura nei tempi più brevi possibili", garantisce Li Calzi.