Ex Cierrebi, dopo incontro Comune - Go Fit è stallo : "Ancora nulla di fatto"

Dopo l'incontro nel gennaio scorso tra il Comune di Bologna e la spagnola Go Fit, il destino dell'ex Cierrebi resta ancora avvolto nella nebbia. A sollevare ancora una volta il caso del centro sportivo abbandonato è la consigliera comunale civica Samuela Quercioli, del gruppo Bologna Ci Piace.

"Sono oramai trascorsi sette mesi dalla sottoscrizione dell'accordo preliminare di cessione del diritto di superficie, della durata di un anno e prorogabile, dell'area del Cierrebi tra la proprietà Bfc e la società spagnola Go Fit- ricorda Quercioli- nel corso di questi mesi abbiamo appreso che c'è stato un incontro, l'11 gennaio scorso, tra il Comune e Go Fit, al quale erano presenti i vertici e i progettisti della società spagnola". Nonostante questo però, "nei giorni scorsi l'amministrazione, in risposta a una nostra interrogazione, ci ha comunicato che ancora non risulta presentata una proposta progettuale formale per l'ex Cierrebi".

Per la consigliera, "è stato perso troppo tempo. Il Cierrebi è chiuso da oltre tre anni, il degrado e lo stato di abbandono in cui versa l'area e lo stato di insicurezza in cui si trovano gli impianti presenti, divenuti spesso luogo di riparo per i senzatetto, è oramai sotto gli occhi di tutti". Secondo Quercioli, dunque, "occorre che l'amministrazione solleciti la società spagnola a presentare il progetto. E' necessario non perdere altro tempo, i cittadini meritano risposte".

Nel frattempo, il gruppo di Bologna Ci Piace ha chiesto a Palazzo D'Accursio di convocare a stretto giro un'udienza conoscitiva sull'ex Cierrebi per "ottenere maggiori dettagli" da parte del Comune e della società spagnola, coinvolgendo anche i comitati cittadini che il mese scorso hanno promosso una raccolta firme per la riapertura del centro sportivo.