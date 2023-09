Ex Cierrebi, entro fine anno il nuovo progetto

Entro due mesi dovrebbe essere svelato il progetto definitivo per la rinascita dell'ex centro sportivo Cierrebi a Bologna. Lo rende noto l'assessora allo Sport del Comune, Roberta Li Calzi, in commissione. Pochi giorni fa i dirigenti e i progettisti di Go Fit, la società spagnola che in gestione l'area, hanno incontrato i tecnici di Palazzo D'Accursio per una "prima disamina del progetto preliminare e delle integrazioni" chieste dal Comune.

"Il progetto completo con tutti allegati ci sarà presentato entro 60 giorni", annuncia Li Calzi. Da lì poi partirà tutto il percorso della Conferenza dei servizi e l'iter amministrativo in Consiglio comunale. Intanto, spiega l'assessora, "per risparmiare tempo lavoriamo alla convenzione" con Go Fit per stabilire gli usi pubblici del Cierrebi. L'area, assicura Li Calzi, "manterrà la sua vocazione sportiva", con spazi per le attività di Go Fit e una parte riservata all'utilizzo pubblico, in particolare la palestra di via Piave e alcuni campi da tennis.

"La società è disponibile a recepire le nostre richieste", afferma l'assessora, sia sugli orari di utilizzo sia su altre questioni, come ad esempio la scontistica per famiglie, minori, disabili e scuole, o le attività estive. Per la palestra di via Piave, che può essere sfruttata per diversi sport, c'è però il problema della mancanza sia degli spogliatoi sia dei bagni. "Non vorremmo ampliare la metratura esistente, per non ridurre gli spazi sportivi- dice Li Calzi- ragioneremo su spazi vicini".

L'uso temporaneo del parcheggio, infine, "non è possibile per motivi di sicurezza", mentre un'ipotesi di acquisto dell'area da parte del Comune di Bologna "non è sul piatto". Per l'area del Cierrebi, sgombra il campo il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani, "non ci sono altre ipotesi in campo, l'impianto sarà destinato solo alla pratica dello sport. Non ci sono altri usi previsti". Quando sarà presentato il progetto definitivo, poi, "vogliamo indire un'assemblea pubblica o un Consiglio di Quartiere aperto per parlare degli usi pubblici del Cierrebi".

Alessandro Gabrieli, dirigente del Bologna calcio, proprietario dell'area, ribadisce che "per l'utilizzo temporaneo non ci sono i requisiti di sicurezza". Poi aggiunge: "L'obiettivo è che venga rimesso in funzione nel più breve tempo possibile. Ma l'accordo con Go Fit prevede che sia la società a determinare lo sviluppo del centro, come proprietà non possiamo dare molte altre indicazioni".