Ex Cierrebi, nasce ViviAmo Bologna: "Confrontarci con più forza con Comune e Bologna Fc"

Si chiama "ViviAmo Bologna" ed è nata il 26 marzo dai comitati "Via Piave un cannocchiale verso San Luca" e "Salviamo il Cierrebi".

"Da troppo tempo sono ignorate le nostre formali proteste e richieste in dispregio dello Statuto del Comune e degli stessi regolamenti comunali in materia di trasparenza e partecipazione, non ultima la sufficienza con cui è stata trattata la raccolta dell’anno scorso di ben 2.700 firme regolarmente raccolte e registrate a cui non ci è stato data la possibilità di incontrarci con l’Amministrazione comunale" si legge nella nota, per questo è nata l'associazione "per confrontarci con più forza col Comune di Bologna e il Bologna Fc - assicurano i fondatori - con tutti gli strumenti di legge consentiti perché verità, ragione e giustizia si affermino nell’interesse di tutti e siano tutelati così gli interessi dei cittadini".

"Il Cierrebi - secondo i membri - è stato oggetto di un primo tentativo speculativo improprio 8 anni fa, come è stato dimostrato con la bocciatura del Supermercato e ora è chiuso da quasi 5 anni in completo abbandono e degrado, in attesa forse di ridurlo letteralmente in macerie per un nuovo tentativo speculativo fuori legge, così come è fuori legge la chiusura stessa". L’Associazione quindi vuole sbloccare lo stallo "del più bel centro sportivo di Bologna il Cierrebi, che priva i cittadini di un bene di pubblica utilità e della possibilità di fare sport e di usufruire del verde pubblico cui hanno diritto, di cui vi è tanta necessità in un quartiere come il nostro così densamente popolato e perché il Cierrebi venga finalmente restituito alla cittadinanza".

Apartitica e senza scopo di lucro

L'Associazione, assicurano i soci fondatori, è un organismo libero e indipendente, apartitico e aconfessionale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che si batte per la riapertura e il rilancio del Centro sportivo Cierrebi e la salvaguardia della sua finalità pubblica, la realizzazione ai Prati di Caprara di un Parco pubblico boscato e - la rigenerazione del territorio, nonché la promozione della partecipazione attiva dei cittadini al governo della città.

"Abbiamo fatto la sfida della raccolta di firme per la riapertura del Cierrebi con l’obiettivo ambizioso di 500 firme poi alla fine le firme raccolte sono state 2700 - concludono - ora iniziamo la campagna associativa alla nostra associazione che parte dalla difesa del Cierrebi ma che, se sostenuta come pensiamo possa essere, vuole affrontare anche tante altre battaglie valoriali nel territorio".

Quasi 100 anni di storia

Nel 1929 Alfredo Cappelli acquistò il terreno dalla famiglia bolognese Zucchini, per destinarne una metà alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli, l’altra parte, confinante con il “Velodromo”, pista ciclistica ancora esistente in quegli anni, fu rivenduta.

Nel 1968 la famiglia Cappelli, dismessa l'attività agricola, ottenne la licenza dal Comune per costruire quattro campi da tennis, grazie a un permesso provvisorio di nove anni che però non consentiva la costruzione di nuovi edifici. Una Convenzione stipulata tra Comune di Bologna e i fratelli Cappelli richiedeva l'apertura del Circolo a tutti i cittadini.

Nel 1979, considerata la variante al Piano Regolatore che aveva cambiato la destinazione di questo terreno da “Verde Agricolo” a “Verde Sportivo Attrezzato”, e poiché ormai nota l'esigenza espressa più volte dal Consiglio di Quartiere sulla carenza di impianti sportivi, agli atti risulta che i due fratelli bolognesi, dopo aver richiesto che il permesso precario per i quattro campi da tennis divenisse definitivo, furono indirizzati dal Comune a presentare un progetto complessivo all'Amministrazione Comunale ed al Quartiere Saffi per la sistemazione dell’intera proprietà. In tale progetto si richiedeva di ottenere l'autorizzazione per l'ampliamento e la ristrutturazione del suddetto impianto sportivo e l'autorizzazione alla costruzione di altri sei campi da tennis, di due piscine, oltre alla sistemazione a “Verde Attrezzato” di una parte del terreno, la costruzione di nuovi spogliatoi e servizi igienici, e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, ottenendola solo nel 1982. Nacque così il circolo "Piave". Ne 1983, i Cappelli vendettero alla Cassa di Risparmio in Bologna, fu la nascita del CierrebiClub. Un accordo prevedeva di garantire ai residenti del quartiere in determinati orari e giorni i campi da tennis e l'ingresso alla piscina

Alla fine degli anni '90 iniziarono le fusioni delle banche: la Cassa di Risparmio in Bologna si accordò con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, entrando a far parte del cosiddetto “Gruppo Cardine”.

Nel 2004, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino acquisì tutte le azioni delle società del Gruppo Cardine, così la proprietà si impegnò nella ricerca di un partner che sarebbe stato in grado di gestire al meglio gran parte della struttura.

Tra il 2005 e il 2006 la Virtus Pallacanestro divenne partner del Cierrebi, mentre Banca Intesa di Milano si unì con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino dando vita alla Banca Intesa Sanpaolo, arriva la disaffezione da parte dei soci che non riuscivano più a trovare con facilità i campi da tennis disponibili, anche a causa dell'entrata nel Circolo di una nuova scuola tennis gestita dalla Virtus Pallacanestro: i 1.500 soci che si contavano all'inizio della nuova gestione finirono per diventare 500-600 nel 2010, quindi anche perdite d'esercizio

Nel 2016 la spesa di 400.000 euro sostenuta dalla Banca permise la completa ristrutturazione e messa a norma del Cierrebi. Tra il 2014 e il 2016 con la Scuola Tennis del Maestro Mingori arrivò un grosso contributo per raggiungere il numero di 800 soci. La Banca decise di mettere in vendita l'immobile con offerta pubblica. La società SECI del Gruppo Maccaferri risultò essere l'unico soggetto a formulare un'offerta condizionata, ovvero prima di procedere all'acquisto ritenne necessario verificare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a condividere un percorso di ristrutturazione dell'ex-Cierrebi in fase di dismissione: sul lato privato, la possibilità di prevedere l'inserimento di una struttura commerciale costituita da una singola superficie di vendita alimentare di 2500 mc. in luogo della piscina (e non solo), e sul lato pubblico, la disponibilità a ricevere il trasferimento nel patrimonio comunale in via gratuita della parte rimanente dell'ex-Cierrebi. Difatti con l'introduzione del nuovo RUE nel 2009 questa zona era stata inserita nell' “Ambito consolidato di qualificazione diffusa mista”, prevedendo in questo modo la possibilità di trasformare le volumetrie esistenti per farne attività commerciale, ma mantenendo comunque la denominazione a “CIS” (centro impianto sportivo).

Nel 2017 la vecchia proprietà procedette alla chiusura definitiva dell'impianto e delle funzioni sportive in esso presenti, e il 9 ottobre dello stesso anno questo venne acquistato dalla società Bologna Sport City, una compartecipata tra SECI e Bologna F.C.