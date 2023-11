Ossessionato dalla ex collega passa alle minacce: la Polizia lo arresta

Oggi, 7 novembre, la Polizia ha arrestato un uomo per atti persecutori nei confronti di una ex collega di lavoro.

Poco dopo la mezzanotte di oggi, una donna ha chiamato il 113 da una via del centro storico, denunciando un tentativo di aggressione, così è partita una squadra volante. La vittima ha raccontato che un suo ex-collega di lavoro, ossessionato da lei, soprattutto da quando aveva iniziato una nuova relazione sentimentale,era diventato sempre più aggressivo e minaccioso, tanto da costringere la donna a cambiare il proprio stile di vita e a rinunciare al proprio di barista.

L'uomo era passato dal classico stalking, quindi messaggi minacciosi inviati su WhatsApp, alla minaccia. I poliziotti lo hanno quindi bloccato dopo che averlo rintracciato sotto casa della vittima, mentre suonava ripetutamente il campanello cercando di forzare l'ingresso. In quel momento, gli agenti della Questura di Bologna, appartenenti alla squadra volante "Marconi" e "Malpighi", sono riusciti a catturarlo e a metterlo in stato di arresto. Durante la perquisizione personale, gli agenti trovavano un coltello da tasca.

"L'arresto è stato effettuato in base alle numerose testimonianze e alle prove che attestano il comportamento persecutorio e minaccioso dell’uomo nei confronti della vittima e del suo nuovo compagno. L'accusato è stato quindi condotto alla locale casa circondariale", fa sapere la Questura "Il caso evidenzia l'importanza della tutela delle vittime di atti persecutori e il ruolo fondamentale della polizia nel garantire la sicurezza delle persone minacciate da individui pericolosi".

Nei giorni scorsi, era stato fermato un 51enne che stava cercando di far irruzione nell'abitazione della ex compagna: "Sono stanca di questa situazione - si era sfoagata - mi sento un uccellino in gabbia".