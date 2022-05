Lavoratori ex Ogr in presidio davanti alla Prefettura: "Occupazione a rischio"

Lunedì mattina davanti alla prefettura di Bologna ci sarà un presidio di lavoratori delle ex Ogr in occasione dello sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I sindacati ribadiscono la "massima preoccupazione in merito allo scenario evolutivo, oltre al percorso organizzativo-gestionale del lavoro di manutenzione dei rotabili di Trenitalia in Emilia-Romagna".

La soluzione, per i sindacati, "resta l'internalizzazione del secondo livello di manutenzione dei materiali Rock e Pop di Trenitalia-Tper (la società che gestisce il contratto per il servizio ferroviario regionale assegnato dalla Regione Emilia-Romagna) nelle officine di Trenitalia Omc dell'Emilia-Romagna, al fine di valorizzarne il know-how con percorsi integrati tra le due Società (Trenitalia e Trenitalia-Tper)".

Il trasporto ferroviario "è un settore strategico per il sistema produttivo regionale" e per i sindacati "è in gioco la tenuta occupazionale e produttiva di tutto il territorio bolognese". Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ritengono dunque "necessario che i tavoli aperti con le istituzioni portino a mediazioni condivise da tutti gli attori coinvolti". Per tutte queste ragioni, le organizzazioni sindacali "auspicano di essere ricevute dalle istituzioni e dalla Prefettura di Bologna per presentare le motivazioni dello sciopero". (Dire)