Edilizia nell'area ex mercato, il comune: "C'è il progetto per il lotto H"

Il Comune di Bologna ha aggiudicato la progettazione definitiva ed esecutiva del "Lotto H" del comparto ex mercato ortofrutticolo, dove verranno realizzati circa 150 alloggi di edilizia residenziale sociale.

Nello stesso bando, suddiviso per lotti, sono stati aggiudicati anche la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Il raggruppamento temporaneo d'impresa guidato dallo studio Atelier(s) - Alfonso Femia, rende noto il Comune, si è aggiudicato la progettazione esecutiva e definitiva, mentre la società Politecnica si è aggiudicata la direzione lavori e Nier Ingegneria il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

L'amministrazione comunale sottolinea di aver indicato "un timing serrato", ovvero 90 giorni per il progetto definitivo e ulteriori 60 per l'esecutivo: "In questo modo la gara per appaltare i lavori sarà possibile nel 2021". A questo lotto, ricorda Palazzo D'Accursio, sono stati destinati 28 milioni di euro di fondi europei per lo sviluppo e la coesione che il Comune ha ottenuto nell'ambito del Piano operativo della Città metropolitana.

"In questo modo la giunta del sindaco Virginio Merola sta portando a termine- continua la nota- uno degli obiettivi del mandato e del progetto da 61 milioni di euro chiamato 'Mille case per Bologna', di cui l'intervento nel 'Lotto H' è uno degli assi: la costruzione di alloggi pubblici in affitto per famiglie a basso reddito e giovani coppie".

Tra gli interventi firmati dallo studio Atelier(s)- Alfonso Femia, segnala il Comune, ci sono anche la Torre orizzontale a Milano, i Docks di Marsiglia, la sede Bnl-Bnp Paribas a Roma e la sede dell'Agenzia spaziale italiana a Roma.

Per l'amministrazione "è quindi particolarmente interessante che questa esperienza venga messa al servizio dell'housing sociale in una delle zone della città più vocate alla trasformazione e dove sono da poco ripartiti anche gli interventi privati". Del progetto "Mille case per Bologna", intanto, fa parte anche l'ex clinica Beretta di via XXI aprile che il Comune ha acquistato, attraverso una permuta, dall'Ausl di Bologna.

In questo stabile, ricorda l'amministrazione, verranno realizzati oltre 20 appartamenti per famiglie a basso reddito grazie a un finanziamento da tre milioni di euro della Fondazione Carisbo, piu' 878.000 euro del Comune. Anche in questo caso c'e' un passo avanti da registrare: "Nell'ultima riunione la Giunta ha licenziato la delibera proposta dall'assessore alla Casa, Virginia Gieri, che affida ad Acer Bologna- rende noto Palazzo D'Accursio- il recupero edilizio dell'immobile a partire dallo studio di fattibilita' tecnica e economica gia' realizzato dal Comune". (Pam/ Dire)