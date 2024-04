L'ex ministro Speranza contestato: "Assassino e delinquente" | VIDEO

Non è la prima "piazza" di contestazione quella di Bologna all'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, ecco perchè la zona dell'Archiginnasio ieri era blindata da diverse camionette e agenti di polizia.

Speranza, in città per presentare il suo libro "Perchè guariremo", con il racconto del lungo periodo della pandemia e della campagna vaccinale, all'uscita, dal retro e scortato, è stato accolto da diversi contestatori e no vax al grido di "assassino, delinquente e in galera".

Recentemente, il Tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento a carico di Speranza, dopo alcune denunce sulla campagna vaccinale.

(video 9MQ Cronaca e attualità)