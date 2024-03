C’è amianto nel tetto: al via la demolizione dell’ex asilo nido Turrini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da domani, venerdì 15 marzo, inizieranno le opere di demolizione dell’ex asilo nido Turrini di via Menghini, nel quartiere Borgo Panigale-Reno. Al suo posto sorgerà una nuova struttura da 78 nuovi posti per il nido e 50 nuovi posti per la scuola d'infanzia. Il finanziamento, per gran parte finanziato dal Pnrr, è di 4.382.400 euro. L’opera rientra nel più ampio programma del Piano da 100 milioni per le scuole.

Come scrive il Comune in una nota, nella copertura della scuola è stata rilevata la presenza di amianto. Per questo, prima di procedere “alla fase di demolizione, si eseguirà una bonifica completa degli elementi contenenti amianto”. La procedura “impedisce la formazione di polveri e la loro diffusione nell’ambiente circostante”, ma non per questo priva di rischi. Perciò, in via del tutto precauzionale, “l’amministrazione comunale ha invitato i condomini e le scuole primaria e dell’infanzia Lipparini confinanti con l’area d’intervento a: mantenere chiuse, durante il periodo di bonifica, finestre e porte-finestre che si affacciano all’area di cantiere; togliere tutti gli eventuali oggetti rimovibili presenti nei cortili che si affacciano all’area di cantiere; evitare la sosta di persone all’aperto nei lati vicini l’area di cantiere”. Gli interventi saranno venerdì 15 marzo e sabato 16 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.15.