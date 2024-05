Dai nuovi edifici 'green', alla ciclabile: il restyling dello Scalo Ravone prende forma

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lo scorso 29 marzo il Comune di Bologna ha annunciato di essere entrato in possesso dell’ex Scalo Ravone, precedentemente di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato. Quella tra Comune e Fs era stata una trattativa lunga e infruttuosa, tanto che si è risolta con un esproprio da parte di Palazzo d’Accursio. Dopo poco più di un mese, lo stesso Comune di Bologna ha inaugurato il primo di due incontri per raccontare il progetto che riguarda lo Scalo: undici ettari che saranno in larga parte - circa l’80% - riconvertiti in area verde. La restante porzione sarà invece dedicata a eventi culturali, alle imprese, allo sport ma anche a nuove abitazioni sociali.

“Come annunciato, questo distretto ha dentro di sé molte delle identità presenti e future della nostra città – ha detto il sindaco Matteo Lepore, presente all’incontro pubblico di ieri per discutere intorno al progetto di rigenerazione dello Scalo –. Per questo lo abbiamo candidato ai finanziamenti del Pnrr. La rigenerazione sarà importante. La fase 1 possiamo portarla avanti subito, grazie ai 57 milioni del Pnrr. Vogliamo farla diventare un nuovo quartiere, che dialoghi con il resto della zona che è qui intorno. Siamo consapevoli che questo luogo abbia un valore per la città: siamo di fianco alla stazione, e tanti sono i nodi che arriveranno qui. Questo luogo, infatti, è in continuità con il percorso che va da qui fino al lungo Reno”.

Puntare sulle diciotto aree dismesse per rigenerare Bologna

“All’interno della città ci sono diciotto aree dismesse: questa è una grandissima opportunità per il diritto all’abitare e per una nuova idea di paesaggio e architettura della città – ha continuato Lepore –. La scelta è stata quella di rigenerare Bologna non su suolo agricolo ma con le aree dismesse. Le scelte come queste sono strategiche ma di difficile realizzazione. Le prospettive di Bologna sono chiare: aumento del verde, riduzione delle disuguaglianze e una apertura alla dimensione internazionale. La prospettiva della città sta captando interessi, come dimostrano i fondi di investimento e le imprese che si stanno rivolgendo a noi. Questa è una novità per noi. Il progetto del Tek, ad esempio: l’area intorno al Tecnopolo e alla Fiera è piena di possibilità. Questa area e il Ravone sono due grandi opportunità di trasformazione, ma dobbiamo tenere il passo per rimanere all’interno dei parametri del Pnrr”.

Co-progettazione

L’incontro di ieri non è stato né il primo e nell’ultimo del ‘percorso partecipativo’ sullo Scalo Ravone. Già in precedenza, durante la settimana del sindaco in quartiere, ci sono stati incontri con la cittadinanza. Poi, oltre al secondo dibattito aperto, che si terrà sempre al DumBo il 27 maggio, verranno installati due infopoint sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle conseguenze di questi, similmente a quanto successo per i cantieri del tram in via Riva di Reno. Gli infopoint saranno sia all’interno dello Scalo sia in centro città.

Il primo dibattito ha visto partecipare qualche decina di cittadini, residenti nel quartiere e non. L’interesse per l’ex scalo ferroviario è esteso a tutta la città, principalmente per la sua posizione strategica: il Ravone potrebbe infatti rappresentare uno snodo fondamentale tra il centro città e la parte più a nord-ovest di Bologna. Per questo, le domande dei cittadini presenti si sono concentrate principalmente sui collegamenti interni al parco – che occuperà, come detto, la maggior parte dell’area – e sulla destinazione degli edifici presenti. Come ha spiegato Tiziana Napoli, ingegnere del Comune di Bologna e responsabile unico del progetto, questa è la fase di progettazione definitiva, e anche se i tempi sono molto stretti la volontà è quella di tutelare il percorso partecipativo insieme ai cittadini.

L’incontro si è chiuso con una passeggiata all’interno dello Scalo Ravone per mostrarlo ai cittadini presenti e facilitare la loro immaginazione per il futuro del sito. Le loro proposte saranno raccolte e discusse alla fine del ciclo di incontri.

Percorsi interni collegheranno l'area ai maggiori punti di interesse

All’interno dello Scalo, il sistema dei percorsi interni prevede i collegamenti verso i maggiori punti di interesse del quadrante di città, come ad esempio l’ospedale Maggiore e la stazione centrale. Ci saranno passaggi non solo longitudinali, lungo la traccia dei binari interni allo scalo ferroviario, ma anche ortogonali, appunto per migliorare i collegamenti. Ci saranno nuovi ingressi, e non solo quello di via Casarini, e all’interno del parco di 40mila metri quadri ci sarà una pista ciclo-pedonale da 1,5 chilometri.

Gli edifici presenti saranno efficientati energeticamente e dal punto di vista della vulnerabilità sismica, mentre il suolo che oggi è coperto da asfalto e cemento sarà per la maggior parte smantellato e sostituito da suolo permeabile.

Tema Officine grandi riparazioni e Prati di Caprara

Chiusa questa prima fase, con la deadline del 2026 imposta dal Pnrr, si comincerà a pensare ad una seconda fase, nell’ottica di una trasformazione ancora più radicale e profonda del quadrante. Nella macroarea considerata potrebbe rientrare il sito delle Officine grandi riparazioni, oggi di proprietà di Ferrovie dello Stato ma in disuso (e in fase di bonifica dall’amianto), ma anche l’area dei Prati di Caprara.