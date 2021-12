Ex-Stamoto, riapertura lampo: "I cittadini non sanno nulla, preoccupati per nuova cementificazione"

Hanno riaperto i cancelli della ex caserma Stamoto di via Castelmerlo, questa mattina. Il collettivo "D(i)ritti alla città, rete per gli spazi pubblici" è rientrato nell'area chiusa al pubblico "per permettere alla cittadinanza di attraversare una delle più grandi aree militari dismesse in città (14 ettari), uno tra i numerosi spazi pubblici dei quali non è possibile fruire", fanno sapere in una nota.

A gennaio del 2020, la Difesa e il Comune di Bologna avevano dato il via a un rapporto di collaborazione con la razionalizzazione e la valorizzazione della caserma “Perotti” e dell’“Ex Stamoto”: "Con questo Protocollo la città di Bologna rientra nella disponibilità di un’importante parte del territorio urbano, circa 200.000 metri quadrati di superficie, da riqualificare e mettere a disposizione dei cittadini", scriveva il ministero, ma mentre lo stabile della Perotti è in demolizione e sarà la sede dell'Agenzia delle Entrate, "D(i)ritti alla città" lamenta la mancanza di notizie sulla destinazione della ex caserma nel quartiere Fossolo.

Si tratta di un "un momento di incontro e socialità convocato per sensibilizzare e informare sul destino degli spazi pubblici dismessi a Bologna - continua il collettivo - Essi sono una risorsa essenziale per la collettività e per la ridefinizione del vivere urbano. Forte è la preoccupazione che su queste aree gravino progetti di ulteriore cementificazione che non tengano conto di possibili destinazioni per uso collettivo, laddove invece sempre più intenso è il processo di privatizzazione degli spazi pubblici della città. Sulla Stamoto il Comune di Bologna ha stipulato un accordo con il Ministero della difesa che contiene una clausola di segretezza: le cittadine e i cittadini nulla sanno di quanto si sta decidendo per la trasformazione di quest’area" rilevano.

Si tratta di una riapertura durata fino alle 16.30 con un pranzo popolare, musica, giochi e laboratori e un punto informazioni sulla ex caserma.