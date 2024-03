Ex Stamoto: "Un quartiere militarizzato": tra elicottero, scorribande e treni a rilento

Elicottero in volo, ingressi presidiati, più agenti di polizia dal pomeriggio di ieri e controlli, ma non solo anche treni rallentati. E' il fine settimana di Pasqua a dir poco "critico" tra viale Felsina, via Castelmerlo e via Massarenti. Circa 200 persone, queste le stime, nonostante il dispiegamento di forze dell'ordine, sono riuscite a entrare per partecipare a un rave party nell'area della ex caserma Stamoto.

L'evento è saltato, ma la zona, per tutta la giornata di ieri è stata presidiata da camionette e poliziotti e controllata dall'alto dall'elicottero.

Anche la linea ferroviaria ne ha risentito. Da ieri mattina tra Bologna e Castel San Pietro Terme i treni sono stati costretti a rallentare per "la presenza di persone non autorizzate" sui binari.

Ieri mattina, una barista di origine cinese è stata insultata e aggredita da una coppia di ragazzi. Questa notte, alle 3.30, si sarebbero visti anche i fuochi d'artificio.

La Digos ha controllato identificato diverse persone, denunciandole per invasione di terreni ed edifici.

Venerdì mattina infatti alcuni attivisti avevano occupato la ex caserma per “qualche giorno”. Alla base dell’azione, l’opposizione alla “repressione che vorrebbe impedire di incontrarci liberamente e di costruire progetti collettivi dal basso. Rivendichiamo – scrivono gli attivisti in un volantino – la necessità di esprimerci in libertà, di socializzare in spazi non mercificati per creare connessioni in luoghi liberati e autogestiti, sempre più rari in questo vuoto soffocante fatto di cemento, repressione e gentrificazione, che in nome del decoro e del profitto sta trasformando le città che abitiamo in gabbie, vetrine per turist* e student* ricch*”.

Intanto sui social si rincorrono i commenti dei residenti della zona densamente abitata che hanno filmato e fotografato dalle loro finestre: "Da oltre 24 ore un intero quartiere in scacco", "Perchè se il Comune sapeva non ha vigilato?", "Il Savena è diventato un quartiere militarizzato".