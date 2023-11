Da cittadella fantasma abbandonata da decenni a nuovo Parco della Giustizia dove le aule del tribunale e il verde urbano convivono negli stessi spazi. Con un nuovo portico in legno che collega la collina alle sue spalle con il centro storico. Rinascerà così l’ex Staveco, l’area a ridosso di porta Castiglione, da trent’anni attiva solamente per il piccolo parcheggio a pagamento. Oltre nove ettari di terreno di proprietà del Demanio militare che verranno recuperati attraverso il progetto di riqualificazione proposto da Ipostudio Architetti Srl, che ha vinto il concorso internazionale per il rilancio dell’ex compendio militare di viale Panzacchi.

Dal tribunale ai ristoranti

Una nuova cittadella giudiziaria, quindi, con un “Tribunale dei diritti dei fragili”. Ma non solo. L’idea è di ospitare gli uffici in cui lavoreranno mille dipendenti della giustizia bolognese, ma anche di mettere a disposizione gli spazi della cittadinanza per le attività più varie: dalle aree di co-working ai laboratori creativi, fino a ristoranti e un noleggio bici. Il fiore all’occhiello del progetto è il “Nuovo Portico” in legno che attraverserà l’area in verticale e sarà aperto e percorribile liberamente. Il tutto circondato dai 700 alberi che verranno piantati oltre a quelli già esistenti.

L'edificio al suo interno

Il primo lotto è già finanziato dal Ministero della Giustizia, per 105 milioni di euro, la spesa complessiva sarà di circa 270 milioni di euro. Per rispettare il patrimonio architettonico già esistente - principio cardine del concorso indetto dall’Agenzia Demanio - le aule e gli uffici del nuovo polo della giustizia saranno delle “scatole” in legno e metallo poste all’interno delle capriate dell’edificio originario. Le facciate dell’attuale ex Staveco verranno ripristinate e ripulite. La nuova struttura sorgerà ottimizzata dal punto di vista energetico, con l’installazione di lucernari per massimizzare l’illuminazione naturale.