Sgombero Ex Telecom: dopo sette anni la sentenza di primo grado: 24 assolti

È finito "molto bene", come osserva Marina Prosperi, legale di quasi tutti gli imputati, il processo di primo grado che vedeva 24 persone accusate di vari reati per quanto avvenne in occasione dell'occupazione e del successivo sgombero dell'ex Telecom di via Fioravanti a Bologna.

Il collegio presieduto dal giudice Pier Luigi Di Bari ha infatti dichiarato parte delle accuse prescritte, per un'altra parte ha assolto gli imputati e infine ha rinviato alla Procura gli atti relativi alle accuse di resistenza aggravata per quanto riguarda il giorno dello sgombero, il 20 ottobre 2015, chiedendo di riformulare il capo di imputazione.

Sentenza a sette anni dai fatti

Nel dettaglio, è stata dichiarata prescritta l'accusa di invasione di terreni o edifici riguardante il giorno in cui fu occupato l'edificio, vale a dire il 4 dicembre 2014, come richiesto dalla stessa Procura. Per le altre accuse, divise in due capi di imputazione (uno per la resistenza opposta in occasione della notifica del decreto di sequestro e un altro per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento nel giorno dello sgombero), la Procura aveva chiesto per i 24 imputati- tutti italiani e attivisti di Social log, o comunque solidali con gli occupanti- una condanna a sei mesi per una parte delle accuse e l'assoluzione per altre.

I giudici, invece, hanno assolto tutti gli imputati da tutte le accuse, tranne quelle relative alla resistenza aggravata nel giorno dello sgombero, per le quali la Procura dovrà riformulare il capo di imputazione. (Ama/ Dire)