A fine anno iniziano i lavori sulla Ex Veneta

L'attesa è finita. A fine anno partiranno i lavori per l'interramento della Bologna-Portomaggiore tra Bologna centrale e Roveri. Lo ha fatto sapere oggi l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini incontrando i pendolari della linea. L'assessorato regionale ai Trasporti, fa sapere viale Aldo Moro, è già al lavoro per mettere a punto sulla linea un servizio sostitutivo con autobus dedicati, i cui orari saranno comunicati a dicembre in occasione del cambio orario invernale.

"Un cantiere impegnativo e importante che migliorerà il servizio ferroviario e il traffico della Città metropolitana di Bologna", chiosa l'assessore. "Il contatto con l'associazione pendolari sarà continuo anche per avvisare in tempo reale su eventuali anomalie del sistema. L'obiettivo, come sempre, è di garantire un servizio puntuale ed efficiente, riducendo al minimo i possibili disagi per i viaggiatori".

Intanto, sono tornati pieno regime i treni della Bologna-Portomaggiore. Sono stati infatti risolti i ritardi e le cancellazioni di alcuni convogli che avevano interessato il tratto ferroviario nei giorni scorsi causando disagi ai pendolari, come ha spiegato Corsini al presidente dell'Associazione pendolari Bologna-Portomaggiore, Fabio Businaro.

I problemi, cui la Regione aveva subito risposto sostituendo con autobus le corse cancellate, erano dovuti a cause esterne, soprattutto abbattimenti di passaggi a livello, e al necessario periodo di rodaggio del sistema controllo marcia treno (Scmt) di cui è stata dotata la linea per garantire la sicurezza dei passeggeri.

"Un incontro positivo e proficuo", lo definisce Corsini. "La nostra attenzione sulla mobilità collettiva è sempre massima perché crediamo nel trasporto pubblico come servizio eco-sostenibile e necessario alle comunità. E in questo contesto, il confronto con i rappresentanti dei pendolari è fondamentale per migliorare e rafforzare l'offerta ferroviaria"