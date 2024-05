QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre minuti. Il tempo che sarebbe trascorso tra l’incontro nella stanza della stazione di polizia e la chiamata al 118. Ed è in questi tre minuti che Sofia Stefani avrebbe perso la vita, colpita in pieno volto da un proiettile esploso dalla pistola di Giampiero Gualandi. Nell’udienza di convalida per il fermo che si è tenuta questa mattina, il vigile 63enne accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal legame sentimentale con la vittima ha fornito al gip la sua ricostruzione di quel pomeriggio ad Anzola. E ha ribadito che colpo dalla sua arma di ordinanza è partito per sbaglio durante una lite con l’ex collega.

Nel pomeriggio è arrivata la decisione del gip Domenico Truppa, che ha deciso di non convalidare il fermo perché non sussiste il rischio di fuga, e ha però disposto il carcere per i gravi indizi a carico dell'indagato come richiesto dal pm. Nel'aula dell'udienza, dopo giorni di silenzio, al gip Stefani ha raccontato la sua versione: quel giorno l’ex collega l’aveva raggiunto negli uffici della ‘Casa gialla’ di Anzola senza preavviso. Nella stanza con loro c’era la pistola di ordinanza su cui quel giorno il vigile stava facendo manutenzione, stessa operazione effettuata il giorno prima da un collega, per un'esercitazione al poligono di tiro. Poi tra i due è scoppiato il diverbio e una colluttazione durante la quale il colpo è partito uccidendo sul colpo la ragazza. Sulle ragioni dell’incontro dettagli importanti potranno emergere dalle indagini che stanno passando al setaccio i tabulati telefonici e le chat dei due. Gualandi e Stefani, rispettivamente sposato e fidanzata, avevano una relazione: dalle indagini sarebbe emerso anche che l'uomo aveva voluto troncare il rapporto e forse quel giorno la ragazza potrebbe essere andata dal suo ex superiore perché non accettava la fine della frequentazione.

"La responsabilità di questa tragica morte è sua ma non c'è stata l'intenzionalità", ha ribadito il difensore di Gualandi, l'avvocato Claudio Benenati, alla fine di un'udienza durata oltre un'ora e mezza, spiegando perché secondo lui un eventuale gesto volontario non sarebbe stato logico: "Nel proprio ufficio, sapendo che la responsabilità penale sarebbe stata sua perché sua era l'arma. Non avrebbe avuto senso uccidere una persona e allestire una simile messa in scena". L'autopsia e la perizia balistica saranno fondamentali per chiarire quello che ancora oggi è il punto oscuro della vicenda. Per quanto riguarda l'ordinanza di custodia cautelare, nei prossimi giorni la difesa farà richiesta di riesame al Tribunale della Libertà.