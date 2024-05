Ex vigilessa uccisa, il biglietto dei genitori e del fidanzato: "Sofia sapevi amare, non odiare"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un biglietto scritto con una calligrafia traballante da cui traspare tutto il dolore: “Carissima Sofia, nostra unica figlia e amata compagna, dove sei ora? Dopo essere stata violentemente costretta ad abbandonare la vita che generosamente e spassionatamente amavi”. È il ricordo che Angela, Bruno e Stefano – rispettivamente genitori e fidanzato – hanno lasciato sui mazzi di fiori fuori dal comando della polizia locale ad Anzola Emilia dove lo scorso mercoledì è morta Sofia Stefani, uccisa da un colpo di pistola sparato da Giampiero Gualandi.

"Eri capace di gioire e amare"

“Sappi che l’amore da cui sei nata perdura e continua a crescere anche nella insopportabile cornice della tua scomparsa. Una vita intensa ma breve la tua, capace di gioire, amare, forse disprezzare, ma non odiare. Una vita – prosegue la lettera – la cui assenza, per chi l’ha intrecciata a te, è incolmabile. Sarai sempre con noi e ti ameremo senza tempo”.

La versione di Gualandi: "Un incidente"

Per amore e per giustizia i genitori vogliono arrivare fino alla verità. E sapere cosa, quel giovedì pomeriggio, sia successo nella stanza dentro la ‘Casa gialla’ in cui Sofia e il suo ex superiore con cui aveva avuto una relazione si erano visti. La versione di Gualandi è sempre stata quella dell’incidente: l’arma era nella sua stanza carica perché la stava pulendo in vista di un’esercitazione al poligono, quando la ragazza lo ha raggiunto nel suo ufficio senza preavviso. Non accettava la fine della relazione. In tre minuti – questa la ricostruzione dell’agente – c’è stata una lite e una colluttazione, durante la quale sarebbe partito il proiettile che ha raggiunto Stefani al volto uccidendola sul colpo. Una tesi che però non convince né la Procura, che ha formulato l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dal legame con la vittima, né il gip, che non ha convalidato il fermo ma ha comunque disposto il carcere per i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

La Procura: "Fu volontario"

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini guidate dal pm Dambruoso, i due si erano sentiti svariate volte al telefono quel giorno, l’ultima pochi minuti prima che Stefani entrasse nel comando. La tesi della Procura è che Gualandi la stesse aspettando con la pistola carica e avesse fatto fuoco volontariamente. Saranno le perizie balistiche e l’autopsia sul cadavere della vittima a fare maggiore chiarezza sul punto più oscuro di tutta la vicenda.