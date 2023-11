Ex Zoo Acquario, passi avanti per la "rinascita" in polo formativo e dell'innovazione

Verrà intitolato al brillante imprenditore piemontese Adriano Olivetti e renderà omaggio al fondatore Alberto Tassinari, appassionato scienziato e zoologo, come buon auspicio per i giovani che studieranno all’interno di quello che sarà un polo innovativo per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro e promuovere lo sviluppo economico delle imprese locali. È il destino sempre più prossimo dell’ex Zoo Acquario di Imola, che nel 2021 anni ha chiuso i battenti e svuotato le vasche che per quarant’anni avevano attirato pubblico e appassionati da tutta l’Emilia-Romagna. Negli ultimi giorni, il Comune di Imola ha compiuto un altro passo significativo verso la sua riqualificazione, approvando il progetto esecutivo per i lavori di restauro e la rimozione della barriere architettoniche dell’edificio.

Caccia all’azienda

Contestualmente, la stazione appaltante del Nuovo Circondario Imolese ha avviato la selezione dell’azienda che verrà incaricata di eseguire gli interventi, che hanno un costo totale di 950mila euro (la spesa è divisa tra i 600mila messi dal Comune – che è proprietario dell’edificio – e i restanti finanziati dal Pnrr attraverso la Fondazione Fitstic). L’obiettivo è completare i lavori entro la fine del 2024. Per questo occorre accelerare sui tempi e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 14 novembre alle 12.

Il progetto, nel dettaglio

Il progetto prevede la trasformazione dell'ex Zoo Acquario in un edificio destinato in parte ad uffici e in parte a laboratori per attività formative. Il piano rialzato verrà suddiviso in tre locali, tra cui un'aula da 40 metri quadrati per corsi e incontri, insieme a due aule di informatica da 80 metri quadrati ciascuna, dotate di scrivanie e computer. Il piano seminterrato sarà adibito a due uffici per la gestione dei corsi e a una sala polivalente con una capacità di 40-60 persone, su un'area di circa 100 metri quadrati. Una parte dei locali ospiterà i corsi formativi di Fitstic; nel seminterrato, invece, il Comune realizzerà i locali del Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese, ovvero un luogo legato ad attività e corsi sull’innovazione digitale per adolescenti ed adulti”. I lavori comprenderanno il restauro delle murature, interventi per l’efficienza energetica e termina, l’installazione di una nuova piattaforma elevatrice elettrica e la revisione di tutti gli impianti.