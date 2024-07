QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“G7: la vostra tecnologia, il nostro collasso”. Con questo striscione, appeso sula facciata del palazzo del Comune di Bologna, gli attivisti e le attiviste dell’organizzazione ambientalista Extinction Rebellion hanno dato vita nel pomeriggio a una nuova protesta contro l’arrivo delle delegazioni delle sette potenze economiche mondiali e il vertice, incentrato su tecnologia e intelligenza artificiale, che martedì e mercoledì si tiene tra Bologna e Forlì. Mentre alcuni manifestanti si calavano con delle corde dai merli del tetto per esporre la scritta, altri attivisti si sono seduti a terra davanti all’ingresso di Palazzo d’Accursio e si sono incatenati tra loro, chiudendosi dei lucchetti al collo, per bloccare l’ingresso. Hanno anche esposto monitor, stampanti, tastiere e altri rottami tecnologici ‘insanguinati’ con della vernice rossa.

I motivi della protesta

Un blitz che vuole puntare il dito contro “l’ipocrisia del G7” e “degli stessi ministri che oggi sono qui a Bologna dichiarando di voler delegare il contrasto alla crisi ecoclimatica alla tecnologia” nonostante siano “decenni che la comunità scientifica viene ignorata e denigrata proprio dai governi del G7”. In giornata, al Tecnopolo la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha aperto ufficialmente la due giorni e accolto i ministri in città, sottolineando come il G7 sia "una grande opportuntià per l'Emilia-Romagna".

L'intervento della polizia

Durante il sit-in ci sono stati momenti di tensione con gli agenti di polizia, che sono intervenuti e hanno sollevato con la forza gli attivisti e tagliato i lucchetti con delle tronchesi per poi sequestrare tutto il materiale della protesta. Dopo l’arrivo della polizia, fa sapere Extinction Rebellion, “la Digos ha attaccato fisicamente e verbalmente due attiviste di XR. A una di loro è stato strappato di mano il telefono con l'obiettivo di cancellare i video dell'azione” e al momento “tre attiviste sono state bloccate in una stanza del comune di Bologna dalle forze dell'ordine”. In occasione dell’arrivo delle delegazioni, la questura ha predisposto servizi di sicurezza interforze con controlli e pattuglie, dispiegando circa 500 agenti attivi 24 ore su 24. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere gli ultimi attivisti rimasti appesi alla terrazza del palazzo.

"Sviluppo tecnologico ci porta al collasso, fermiamoli"

La preoccupazione dell’impatto ecologico e umanitario dello sviluppo delle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, è una tra le tante sollevate dal movimento: “I governi del G7 stanno promuovendo un progresso tecnologico non finalizzato al benessere delle popolazioni e alla protezione degli ecosistemi, ma volto a sostenere l’attuale sistema economico e produttivo, contribuendo spesso a guerre, crisi umanitarie e alla crisi eco-climatica in corso”.

“L’intelligenza artificiale – concludono – porterà a un crescente utilizzo di energia da parte dei data center e a una progressiva impennata di falsità e disinformazione climatica. Questo concetto distorto dello sviluppo tecnologico ci sta letteralmente portando al collasso. Fermiamoli prima che sia troppo tardi”.

