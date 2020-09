"Die-in" in Piazza Nettuno: manifestanti si fingono morti contro la crisi climatica ed ecologica

Un'azione particolare quella messa in atto questo pomeriggio a Bologna, in Piazza del Nettuno dal gruppo ecologista Extinction Rebellion. I manifestanti si sono semplicemente sdraiati per terra, a distanza e indossando le mascherine, per simulare una "morte" causata dall'inattività davanti alla crisi climatica ed ecologica.

