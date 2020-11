L'ex maternità di via D'Azeglio passa al Tribunale: oggi la consegna delle chiavi

Questa mattina, il Presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Caruso, ha ricevuto le chiavi dell'ex Maternità di via D'Azeglio, direttamente dalle mani dell'ingegner Romano Volta.

Un luogo molto caro a tante mamme bolognesi che lì hann opartorito fino al 1990, poi fino al 2011 è stato inutilizzata e in seguito acquisito all'asta dalla Max Immobiliare, che ha seguito la ristrutturazione mettendola oggi a disposizione del Tribunale di Bologna.

I nuovi spazi giudiziari

In via D'Azeglio 56 saranno ospitati le sezioni dibattimentali, quella delle misure di prevenzione, i GIP e i GUP e il tribunale distrettuale per le impugnazioni cautelari.

Sono state realizzate 15 aule per il dibattimento penale, oltre a un'ottantina di uffici e studi, a cui si aggiungono 15 cancellerie. Uno spazio apposito è stato riservato alla Polizia Penitenziaria, che avrà a disposizione – all'interno del palazzo – tre posti per gli automezzi adibiti all'accompagnamento dei detenuti.

Nei 6.700 metri quadrati della struttura son presenti due chiostri: quello del Refettorio e un secondo denominato della Sagrestia. Anche l'ex cappella del palazzo è stata riconvertita e ospiterà un'aula di dibattimento. Negli altri spazi dell'ex Maternità, nell'ambito dello stesso 'isolato', sono presenti la sezione del TAR e un ambulatorio privato, oltre a una scuola comunale e un parcheggio riservato ai dipendenti delle varie strutture.

"Siamo sinceramente soddisfatti della nuova disponibilità di spazi, che proprio in questo momento risultano

indispensabili al Tribunale – ha detto il Presidente Caruso – e auspico che entro la fine dell'anno sia possibile celebrare qui il primo dibattimento penale".

Una volta liberati gli spazi ora occupati dal “penale” a Palazzo Pizzardi , si trasferiranno in via Farini i Giudici

di Pace, gli Ufficiali giudiziari e l'apparato tecnologico/informatico al servizio del Tribunale di Bologna.