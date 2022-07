Fabio Cappai ucciso a Castel del Rio, il dolore corre sui social: "Se esci con un coltello, vuoi fare male"

"Tutti letteralmente sconcertati e addoloratissimi, è come se fosse successo a un nostro fratello – ha detto il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi, dopo l'assassinio del 23enne Fabio Cappai, accoltellato durante una lite, sembra per motivi banali, la notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio –. È un momento di grande tristezza e dolore. Ora serve forza e saldezza morale da parte di tutti per ricostruire la trama dell’amicizia e il senso di comunità, così forte a Castel del Rio".

In queste ore sui social tanti messaggi di cordoglio, ma anche riflessioni sul perché dei ragazzi, anzi dei ragazzini, visto che il primo indagato avrebbe appena 17 anni, vadano in giro con una lama e colpiscano a morte.

Si susseguono le parole che esprimono il dolore di un'intera comunità per la giovane vita spezzata. Un paese rinascimentale da 1.200 abitanti, quasi al confine con la Toscana, immerso nel verde della Valle del Santerno e meta turistica, conosciuto anche per i suoi maroni, le sue rievocazioni storiche, le sagre, l'imponente palazzo e il ponte Alidosi, la struttura a schiena d’asino che resiste da oltre 500 anni.

"Se esci con un coltello, vuoi fare male"

"Pensi che certe cose siano lontane dal tuo mondo.Castel del Rio è, o almeno credevo che fosse, un'isola felice. Invece no - scrive un residente - Stavolta è successo sotto la terrazza di casa. Lì, dove quando mi affaccio vedo i bambini giocare. E dove sai che sono al sicuro come nel giardino di casa. Invece oggi, se mi affaccio, non riesco a guardare, dove ieri sera ho visto quello che nessuno vorrebbe mai vedere. Un ragazzo nel pieno della vita che hai visto dieci minuti prima al banco del bar, come mai avresti immaginato nel peggiore degli incubi. Capisci che il mondo è cambiato. Capisci che sei stato fortunato, ad avere dei genitori che ti hanno insegnato e trasmesso dei valori. Soprattutto quello del rispetto per gli altri e per la vita stessa. Quello che oggi non c è più. Quello che tanti giovani hanno perso. O forse mai avuto. Perché se esci con un coltello, o un arma da offesa, vuol dire che sai già di VOLERE FARE MALE. E non dai valore alla vita. Del prossimo, è di chi ora deve piangere una tragedia nata per motivi più che futili. Difficile da capire. IMPOSSIBILE da accettare. No, non è il mondo che immaginavamo noi da bambini, quando li, dove tutto e successo giocavi spensierato. E dove hai passato gli anni più belli della tua vita. Dove hai coltivato i tuoi sogni. Ed è così che dovrebbe,anzi che DEVE tornare. E quando mi affaccio voglio tornare a vedere i bambini che giocano spensierati e che sognano un mondo migliore.Un po' come me e quelli della mia generazione. E' davvero tutto troppo, anzi, infinitamente surreale. Ciao Fabio. Un abbraccio fortissimo alla famiglia".

"Noi amministratori, possiamo inventarci progetti, possiamo sostenere economicamente percorsi, possiamo andare nelle scuole a raccontare episodi accaduti che non devono ripetersi, abbiamo aumentato la sorveglianza al fine di monitorare e fare rispettare le regole, poi arrivano comunque di queste notizie... - ha scritto il sindaco del vicino comune di Borgo Tossignano, Mauro Ghini - Il grave lutto ci trova sensibilmente vicini alla famiglia e alla comunità di Castel del Rio. Confidiamo che le indagini e la legge facciano il proprio corso, queste azioni non devono rimanere impunite".

"Un'altra vittima di una gioventù sempre più violenta, sanguinaria. Lui però era un bravo ragazzo e lo aveva dimostrato col lavoro e col suo farsi voler bene da tutti. Ciao ragazzo. Ciao Fabio. Non così. Non è giusto. Alla fiaccolata - organizzata per questa sera alle 21 - fisicamente o idealmente, ci saremo tutti. Condoglianze alla famiglia".

(Castel del Rio, foto Regione Emilia-Romagna - Fabio Cappai ì, Foto Ansa)