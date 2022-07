Fabio, accoltellato e ucciso a Castel del Rio: identificato un sospettato

Sarebbe stato identificato un minorenne ritenuto sospettato dell’accoltellamento di Fabio Cappai, 23 anni, trovato senza vita questa notte a Castel del Rio, nel Circondario imolese, suo paese d'origine, vicino al centro sportivo di via Giovannini.

Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo che lavorava in un'azienda della vallata, sarebbe rimasto ucciso durante una lite e, dopo la chiamata, i soccorritori del 118 ne hanno constatato il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla Procura dei minori, che dovranno sciogliere ancora diversi nodi, come ad esempio se e quanti altri giovani hanno assistito al litigio, poi sfociato in tragedia. Sul corpo di Fabio Cappai verrà eseguita l'autopsia.

"Sono basito, una situazione che ha dell'incredibile - scrive in un posto su Facebook, Mauro Ghini, sindaco del vicino comune di Borgo Tossignano - un ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere, solare e disponibile con tutti, stento a credere quanto accaduto ... Quando leggiamo di questi episodi di cronaca nessuno di noi immagina possano accadere nelle nostre tranquille comunità. Noi amministratori, possiamo inventarci progetti, possiamo sostenere economicamente percorsi, possiamo andare nelle scuole a raccontare episodi accaduti che non devono ripetersi, abbiamo aumentato la sorveglianza al fine di monitorare e fare rispettare le regole, poi arrivano comunque di queste notizie... Il grave lutto ci trova sensibilmente vicini alla famiglia e alla comunità di Castel del Rio. Confidiamo che le indagini e la legge facciano il proprio corso, queste azioni non devono rimanere impunite".

