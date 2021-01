Ozzano, morto Fabrizio Venturi: il presidente della Pubblica Assistenza stroncato dal Covid

Il sindaco Luca Lelli: "Fabrizio è deceduto in seguito a delle complicanze. La sua scomparsa è un colpo durissimo per tutti. E' sempre stato in prima linea per la sua comunità"

"Questa domenica ci porta una notizia terribile, di quelle davvero che non vorresti mai sentire. Fabrizio Venturi Presidente della Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro è deceduto questa mattina in seguito a complicazioni dovute al Covid". Così il Comune di Ozzano, in un post sui social, annuncia la scomparsa di Venturi.

Commosso il ricordo del sindaco Luca Lelli, che a Bologna Today racconta: "Ho incontrato Fabrizio qualche settimana prima che sapesse di aver contratto il Covid. Ci siamo incrociati una mattina in piazza, e scambiando qualche parere sulle attività in programma ci eravamo promessi di fare una grande festa quando tutto fosse finito. Purtroppo non sarà possibile".

Il sindaco poi incalza: "Fabrizio insieme a tutti i volontari è sempre stato in prima linea e a fianco della comunità. Era stato ricoverato a causa del Covid ai primi di gennaio, e oggi la tragica notizia. Fabrizio era il simbolo della bontà, della disponibilità. Ci stringiamo forte alla famiglia e alla Pubblica Assistenza. Questa notizia è un colpo durissimo per tutti".

L'annuncio del Comune di Ozzano dell'Emilia sui social: