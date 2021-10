Paga l'assicurazione e crede di essere in regola: truffa scoperta dai Carabinieri

Due persone denunciate per truffa ad Alto Reno Terme: hanno incassato 350 euro per l'assicurazione di un'auto che non esisteva. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri. Si tratta di due 50enni (un uomo e una donna) originari di Napoli e la vittima del raggiro è invece un operaio di origini marocchine regolare in Italia e residente a Porretta Terme.

Quando l'uomo marocchino è stato fermato dai Carabinieri per un controllo su strada è risultato che il veicolo in realtà non era assicurato: l’automobilista però ha fornito tutti i documenti in regola e la copia del bonifico del saldo dell’assicurazione. E' così che sono partiti gli accertamenti fino alla scoperta della truffa e la denuncia della coppia.