False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza: 5 denunce a Persiceto

Il Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha denunciato 5 cittadini che avevano presentato false dichiarazioni all'Inps per ottenere il reddito di cittadinanza, previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

In collaborazione con Inps e gli uffici anagrafici, la polizia è riuscita a individuare 5 cittadini, 4 stranieri e un italiano, quattro residenti nella provincia di Bologna ed uno nella provincia di Biella che percepiavano il beneficio economico.

Le indagini hanno acertato però che avevano presentato autocertificazioni non veritiere, dichiarando di essere residenti in Italia da più di 10 anni e/o di essere stati residenti sul territorio nazionale continuativamente nei due anni antecedenti la presentazione della domanda (requisiti necessari per rientrare tra i beneficiari del RDC), ottenendo così le somme mensili, variabili in base all’ISEE, dai 500 agli 800 euro per un totale percepito di circa 16.000 euro.

Complessivamente, il Commissariato di P.S. di San Giovanni in Persiceto ha individuato 38 indebiti percettori del reddito di cittadinanza, tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria con immediata revoca dell’erogazione e l’attivazione del recupero delle somme indebitamente incassate che ammontano ad oltre 100.000 mila euro.