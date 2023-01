False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza: a Molinella 54 denunciati

54 persone denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza a Molinella. I controlli dei Carabinieri hanno portato a galla irregolarità che riguardano 37 stranieri e 17 italiani, di età compresa tra i 60 a i 22 anni.

Le indagini, effettuate nel 2022, fanno risalire per alcuni soggetti l'indebita percezione al 2019. Per i cittadini stranieri, le violazioni principali, riguardano irregolarità sul permesso di soggiorno di lungo periodo, la residenza in Italia da più di dieci anni o il trasferimento all'estero senza averne dato comunicazione.

I cittadini italiani hanno invece omesso dati anagrafici o non hanno comunicato provvedimenti restrittivi a loro carico.

A dicembre 5 persone tra i 28 e i 57 anni erano state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza, dopo le indagini dei Carabinieri. Avevano omesso di comunicare di aver trovato lavoro.

Cosa rischiano

"Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito - si legge sulla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

Il reddito di cittadinanza a Bologna

Secondo i dati Inps, a Bologna e provincia nel 2022, 16.514 sono state i nuclei richiedenti il reddito o la pensione di cittadinanza. A dicembre i percettori sono stati 14.037 per un importo medio di 452,59 euro al mese. (Fonte: Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza)