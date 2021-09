Polizze auto a prezzi stracciati: era una truffa, smascherati dai Carabinieri

Sponsorizzavano in rete delle polizze assicurative per auto a prezzi stracciati, ma dopo aver incassato il denaro, consegnavano al sottoscrittore un documento fasullo e per poi svanire nel nulla. Venuti a conoscenza del raggiro commesso ai danni di una 30enne di Vergato e di un 53enne di Monzuno, i Carabinieri delle Stazioni di Vado e Vergato hanno avviato le indagini identificando quattro malfattori, già avvezzi a compiere questa tipologia di reato, tre italiani e un nigeriano. Risponderanno di truffa aggravata in concorso.