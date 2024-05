Falsi corsi online, l’Unibo chiama l’Agcom

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’Università di Bologna ha segnalato all’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alcuni messaggi apparsi recentemente sui social network che promuovevano falsi corsi online proprio a nome dell’ateneo bolognese. Si tratta, infatti, di messaggi “fraudolenti”, come sottolinea la stessa Alma Mater, e di “comunicazioni false ed ingannevoli”. È quindi partita la segnalazione all’Agcom e al Garante della concorrenza. “Abbiamo individuato messaggi fraudolenti pubblicati e sponsorizzati su Facebook e Instagram - spiega l'Alma Mater - che promettono corsi universitari online ufficiali e certificati a nome dell'Università di Bologna". Questi messaggi, però, "non sono associati in alcun modo alla nostra Università- si assicura dall'Ateneo- ma si tratta di comunicazioni false e ingannevoli. In particolare, provengono dai profili 'Owen Wilhelmina' e 'Online service', che stanno utilizzando abusivamente il nostro marchio registrato. L'accaduto è stato segnalato ad Agcm e ad Agcom per la tutela degli interessi dei consumatori".

In conclusione, l’Unibo invita tutti a consultare i propri canali ufficiali per tutti i dubbi del caso, e a chiedere supporto al personale di ateneo per tutte le comunicazioni di interesse sui corsi proposti. Lo riporta l’agenzia Dire.