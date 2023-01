Farina di grillo a tavola? Bonaccini: "Ok innovazioni ma UE ci tuteli dai falsi" | VIDEO

Se l'introduzione della farina di Acheta domesticus, ossia di grillo, sulle nostre tavole fa un certo effetto, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini non si scompone più di tanto: "Vanno bene tutte le innovazioni possibili" anche gl insetti: "Se uno vuole mangiare così, li può mangiare. Non è che io impedisca a chiunque di mangiare quello che vuole." ma prima di tutto "bisogna difendere le peculiarità, la storia di un territorio che anche su questo ha costruito gran parte delle sue fortune e dei suoi successi". Oltre alla farina di grillo, c'è il placet anche per la messa in commercio di carne, pesce e latte sintetici.

Il presidente ricorda che i prodotti italiani, e in particolari quelli emiliano-romagnoli, sono tra i più imitati al mondo e non sono adeguatamente tutelati. "C'è un'Europa che a volte convince poco", ha detto a margine di una conferenza stampa a Bologna nella sede di Coldiretti. "Chi fatica, chi produce, chi ha sempre fatto della difesa della qualità un marchio distintivo... Se penso ad esempio alla lotta contro la contraffazione, vorrei vedere le istituzioni internazionali con l'Europa un po' più decisa".

A colpi di prodotti 'italian sounding' "come il Parmesan oppure il Balsamic, noi rischiamo di vedere una concorrenza sleale vera e propria rispetto alla fatica di chi ogni giorno lavora per garantire un prodotto che abbia una certificazione di qualità Dop" quindi spera "che si facciano le cose per bene, senza estremismi, tra virgolette, che non ci porterebbero da nessuna parte".

A tal proposito, ricorda come "in tempi non sospetti avevo già firmato la petizione nazionale di Coldiretti (contro il cibo sintetico, ndr). Bisogna tutelare il meglio di qualità di un territorio, le peculiarità di un territorio. Soprattutto perché su questo si è creata la fortuna nella creazione di imprese e posti di lavoro e soprattutto la fatica che si fa nel garantire e mantenere produzione di una qualità così eccellente, che non riuscendo a fare da altre parti del mondo, cercano di fregarci. E questo è un vero e proprio reato attraverso l'utilizzo di strumenti che nulla richiamano al valore della produzione territoriale locale", conclude il presidente (dire).