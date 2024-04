Fermati all'aeroporto con 70 kg di farmaci illegali: partono due denunce

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato oltre duemila antibiotici, antidolorifici e cosmetici illegali, per un peso complessivo di circa 70 kg di prodotti.

È successo all’aeroporto Marconi, dove due passeggeri, un ghanese e un nigeriano in arrivo dai rispettivi Paesi d’origine, avevano tentato di nascondere nelle loro valigie i prodotti sprovvisti dell’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), trovati durante il controllo. Tutti i farmaci sono stati sequestrati e i due responsabili denunciati alla Procura della Repubblica di Bologna.

“L’acquisto di medicinali al di fuori dei circuiti ufficiali – spiegano dall’Ufficio Dogane di Bologna - pone in serio pericolo la salute degli utilizzatori, in quanto tali prodotti, non certificati e non autorizzati dalle competenti Autorità sanitarie, sono soggetti al rischio di essere alterati o modificati rispetto agli equivalenti farmaci originali oppure possono contenere percentuali di principio attivo diverse da quelle consentite nel nostro Paese”.