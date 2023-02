Farmaci illegali dall'Africa, due maxi-sequestri al Marconi

Antidolorifici e antibiotici illegali, ma anche cosmetici provenienti da Ghana e Nigeria sono "atterrati" nell'ultima settimana all'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Sono oltre 2.000 e sono stati trovati in due due distinte operazioni nei bagagli dei viaggiatori, privi delle idonee certificazioni sanitarie, nonché delle autorizzazioni ministeriali.

L’introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è vietata - spiegano Agenzia delle Doagne e Guardia di Finanza - pertanto, tutti i prodotti ritrovati sono stati sottoposti a sequestro penale e i responsabili denunciati alla locale Procura della Repubblica per le violazioni al D. Lgs. 204/2015 e al D. Lgs. 219/2006. Il risultato si inserisce nel quadro delle attività di controllo svolte quotidianamente dai funzionari ADM e dai finanzieri all’interno degli spazi doganali, volte a garantire la tutela della salute pubblica messa a serio rischio da prodotti illegali meno costosi, ma spesso pericolosi o nocivi".

Tra merce contraffatta, farmaci e lingotti

Nell'anno appena trascorso, allo scalo bolognese, i funzionari e i militari hanno sequestrato oltre 3,5 tonnellate di merce, principalmente articoli e accessori di abbigliamento, riportanti i marchi di note case produttrici presumibilmente contraffatti. Oltre 200 viaggiatori sono stati sanzionati per non essere stati in grado di produrre alcuna documentazione attestante la destinazione e la genuinità di quanto in proprio possesso.

Tra le operazioni più importanti, il maxi sequestro di lingotti d'oro del valore di 400mila euro. Sempre nel 2022, oltre 4.200 compresse e flaconi di medicinali di natura antinfiammatoria e antibiotica, non legali in Italia, sono state trovate nei bagagli di due passeggeri provenienti dal Ghana e dal Bangladesh.