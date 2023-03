"Farmaci" al metadone e alla morfina sequestrati al Marconi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e i funzionari doganali di Bologna hanno sequestrato 700 farmaci illegali all'aeroporto Marconi.

Nel corso dell'ispezione doganale dei bagagli di un passeggero di nazionalità nigeriana, in arrivo via Casablanca, hanno individuati le confezioni nascoste tra gli effetti personali.

Durante il controllo, i militari delle fiamme gialle hanno rilevato la mancata corrispondenza nominativa tra alcune confezioni di medicinali e i blister di pastiglie contenuti all’interno. Le capsule, in numero pari a un centinaio, sottoposte a test antidroga, sono risultate positive ai principi attivi del metadone e della morfina.

Sono stati sequestrati dagli operanti, perché importati senza le prescritte autorizzazioni ministeriali, in violazione al D.Lgs. 204/2015 e al D.Lgs. 219/2006.

Il viaggiatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per importazione illegale di farmaci e per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di lieve entità.

Sempre la Guardia di Finanza ha sequestrato 31 mila prodotti per la cura della persona ed accessori non sicuri o non conformi alle normative comunitarie in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2023” .