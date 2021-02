Tampone rapido e sierologico in farmacia dal 1°febbraio: l'elenco delle farmacie della provincia di Bologna

Non sarà necessaria la ricetta medica; basterà prendere appuntamento in farmacia e presentarsi senza alcuna sintomatologia in atto. Infatti, se negli ultimi 10 giorni si sono avuti contatti stretti con persone affette da Covid-19, se si ha febbre superiore a 37,5° C o sintomatologia respiratoria

Covid, dal 1^ febbraio in Emilia-Romagna tampone rapido o sierologico possibile per tutti in farmacia a prezzo calmierato (15 euro). Dunque, anche i cittadini che non rientrano nei target degli aventi diritto a ricevere gratuitamente la prestazione, purché iscritti al sistema di assistenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, potranno effettuare nelle farmacie convenzionate, a pagamento, i tamponi rapidi, con oneri a carico dei cittadini stessi.

A partire dalla stessa data, i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, eseguiti in farmacia, non saranno più a carico del Servizio sanitario regionale, ma potranno essere eseguiti a pagamento.

La farmacia dovrà garantire l’applicazione di un prezzo calmierato uguale a quello già definito a carico del Servizio sanitario regionale (15 euro a test esente Iva), sia per il tampone rapido che per il sierologico, e assicurare la tracciabilità e la visibilità dei dati al medico di medicina generale del cittadino e ai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda Usl di assistenza tramite un apposito applicativo elettronico.

Non sarà necessaria la ricetta medica; basterà prendere appuntamento in farmacia e presentarsi senza alcuna sintomatologia in atto. Infatti, se negli ultimi 10 giorni si sono avuti contatti stretti con persone affette da Covid-19, se si ha febbre superiore a 37,5° C o sintomatologia respiratoria, non si può effettuare il test in farmacia. Per cittadini che si trovano in queste condizioni sono attivi altri percorsi, naturalmente a carico della sanità pubblica.

Ecco la lista delle farmacie aderenti comune per comune:

ALTO RENO TERME FARMACIA LAPI DEL DOTT. LAPI PAOLO & C.SAS PIAZZA DELLA LIBERTÀ 55

ANZOLA DELL'EMILIA FARMACIA BARBOLINI VIA EMILIA 85

ANZOLA DELL'EMILIA VIAEMILIA VIA DELLE QUERCE 1 A/B

ARGELATO SAN MICHELE SNC P.ZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ 11

BENTIVOGLIO FARMACIA DI BENTIVOGLIO VIA MARCONI 31/B

BOLOGNA AL VELODROMO SNC VIA VITTORIO VENETO 19

BOLOGNA ALBERANI VIA FARINI 19

BOLOGNA ANTICA FARMACIA DEI SERVI STRADA MAGGIORE 39

BOLOGNA BERTELLI ALLA FUNIVIA SRL VIA PORRETTANA 95 F/G

BOLOGNA BETTINI SNC VIA DI CORTICELLA 68

BOLOGNA BUSACCHI VIA EMILIA PONENTE 24

BOLOGNA CHILLEMI VIA BELLARIA 36

BOLOGNA COMUNALE ANDREA COSTA VIA ANDREA COSTA, 156

BOLOGNA COMUNALE ARNO VIA ARNO, 27/C

BOLOGNA COMUNALE AZZURRA VIA AZZURRA, 52/2

BOLOGNA COMUNALE BARBIERI VIA BARBIERI, 121

BOLOGNA COMUNALE BATTAGLIA VIA DELLA BATTAGLIA, 25/E

BOLOGNA COMUNALE BATTINDARNO VIA BATTINDARNO, 28

BOLOGNA COMUNALE CAVAZZONI VIA CAVAZZONI, 2

BOLOGNA COMUNALE CENTRALE P.ZZA MAGGIORE, 6

BOLOGNA COMUNALE DE NICOLA VIA DE NICOLA, 1

BOLOGNA COMUNALE DON STURZO VIA DON STURZO, 31

BOLOGNA COMUNALE EMILIA PONENTE VIA EMILIA PONENTE, 258/BA

BOLOGNA COMUNALE FELSINA VIALE FELSINA, 35

BOLOGNA COMUNALE FERRARESE VIA FERRARESE, 153/B

BOLOGNA COMUNALE MARZABOTTO VIA MARZABOTTO, 14

BOLOGNA COMUNALE MURRI VIA MURRI, 131/F

BOLOGNA COMUNALE REPUBBLICA BOLOGNA VIA CLETO TOMBA, 29

BOLOGNA COMUNALE SAN DONATO VIA S. DONATO, 99

BOLOGNA COMUNALE STENDHAL VIA STENDHAL, 5/A

BOLOGNA COMUNALE TOSCANA VIA TOSCANA, 38/P

BOLOGNA COMUNALE TRIUMVIRATO VIA TRIUMVIRATO, 28

BOLOGNA CROCE BIANCA VIA SAFFI 63

BOLOGNA DALLE DUE TORRI VIA SAN VITALE 2/E

BOLOGNA DE PISIS VIA RUFFINI 2/C

BOLOGNA DEGLI ALEMANNI VIA MAZZINI 9

BOLOGNA DEL NAVILE VIA A. FIORAVANTI 26

BOLOGNA DEL SOLE VIA PIRANDELLO 22

BOLOGNA DELLA PROVVIDENZA VIA G.MASSARENTI ,254

BOLOGNA DI CORTICELLA VIA BENTINI 37

BOLOGNA DUE MADONNE VIA GAETANO TACCONI 2D

BOLOGNA DUSE SNC VIA DUSE 20

BOLOGNA EMILIA SAS VIA EMILIA LEVANTE 146

BOLOGNA FARMACIA AI COLLI PIAZZA DI PORTA CASTIGLIONE

BOLOGNA FARMACIA BELLESSERE VIA DEL PARCO 1/2 B

BOLOGNA FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C. VIA MARCO POLO 3

BOLOGNA FARMACIA DEI MILLE VIA DEI MILLE 7/A

BOLOGNA FARMACIA DEL PILASTRO SNC VIA GRAZIA DELEDDA 26/A

BOLOGNA FARMACIA DEL PORTO VIA MARCONI 26 I-L

BOLOGNA FARMACIA DELLA BARCA SAS DEL DOTT.GIULIO BABINI E C. PIAZZA CLODOVEO BONAZZI 1/G

BOLOGNA FARMACIA DI CASARALTA SNC VIA FERRARESE 66

BOLOGNA FARMACIA PORTA MASCARELLA PIAZZA DI PORTA MASCARELLA 7/A

BOLOGNA FARMACIA S.MARIA DELLE GRAZIE VIA DEGLI ORTI 68-E

BOLOGNA FARMACIA SAN GIUSEPPE VIA SARAGOZZA 105

BOLOGNA FARMACIA SAN LORENZO VIA UGO BASSI 25

BOLOGNA FARMACIA SAN MARTINO DELLA DOTT.SSA FEDERICA CANTAGALLI & C SAS VIA F. ZANARDI 184

BOLOGNA FARMACIA SS TRINITA VIA S. STEFANO 82

BOLOGNA FOSSOLO 2 VIALE LINCOLN 5

BOLOGNA GRIMALDI DELLA DOTT.SSA FRANZAROLI ANNA VIA DI CORTICELLA 184/3

BOLOGNA IPPODROMO ARCOVEGGIO VIA DI CORTICELLA 180/A

BOLOGNA IRNERIO VIA IRNERIO 20/G

BOLOGNA MARCO POLO VIA MARCO POLO 22/A

BOLOGNA MAZZINI VIA MAZZINI 95

BOLOGNA NUOVA FARMACIA DEL MELONCELLO SNC VIA SARAGOZZA 254

BOLOGNA OBERDAN SNC VIA ALTABELLA, 14

BOLOGNA PARCO NORD VIA FERRARESE 158/3

BOLOGNA PONTEVECCHIO VIA EMILIA LEVANTE 29

BOLOGNA S. ANTONIO VIA MASSARENTI 108 BOLOGNA SAN DOMENICO SAS VIA GARIBALDI, 1 40124

BOLOGNA SAN DONNINO VIA SAN DONATO 158

BOLOGNA SAN MAMOLO SNC VIA SAN MAMOLO 25/D

BOLOGNA SAN SILVERIO DELLA CHIESANUOVA SNC VIA MURRI 191/C

BOLOGNA SANTA RITA BOLOGNA DI DAL VERME ROSAMARIA E C. SNC VIA GIUSEPPE MASSARENTI 179

BOLOGNA SANTANDREA ALLA BARCA VIA TOMMASEO 4

BOLOGNA SANT'ISAIA SNC VIA S. IASIA 2A

BOLOGNA SIEPELUNGA VIA BORGHI MAMO 6/C

BOLOGNA TOSCHI VIA SAN FELICE 89

BOLOGNA TRENTO TRIESTE SNC PIAZZA TRENTO TRIESTE 1

BOLOGNA VITTORIA VIA ANDREINI 32/M

BOLOGNA ZARRI DI CROCETTA SRL VIA UGO BASSI 1

BOLOGNA DELLA SCALA VIA M.E.LEPIDO 45,

BOLOGNA SAN GIORGIO S.A.S. VIA GARAVAGLIA 6B

BOLOGNA SANTA VIOLA SNC EMILIA PONENTE 72/2

BOLOGNA VILLAGGIO PANIGALE SNC VIA NORMANDIA 14

BUDRIO PALTRINIERI VIA GRAMSCI 1

BUDRIO COMUNALE BUDRIO PIAZZA 8 MARZO, 5

CALDERARA DI RENO COMUNALE LONGARA VIA S. MICHELE, 2/E

CALDERARA DI RENO FARMACIA DI CALDERARA DELLA DOTTORESSA MARIA CLAUDIA MATTIOLI OVIGLIO VIA MATTEOTTI 2/A

CALDERARA DI RENO LIPPO VIA CROCETTA 3/C - LIPPO

CASALECCHIO DI RENO COMUNALE MARCONI VIA MARCONI, 47

CASALECCHIO DI RENO FARMACIA CIMABUE S.N.C. DI GAMBINO DR. MICHELE & C. VIA PORRETTANA 385/2

CASALECCHIO DI RENO FARMACIA DI CERETOLO SAS VIA BAZZANESE 97/4

CASALECCHIO DI RENO FARMACIA SALUS SRL CASALECCHIO DI RENO

BOLOGNA

VIA UGO BASSI 4

CASALECCHIO DI RENO FARMACIA SAN BIAGIO SAS VIA DELLA RESISTENZA 2

CASALECCHIO DI RENO FARMACIA SAN MARTINO SAS GARIBALDI 2

CASALECCHIO DI RENO REALE MONTEBUGNOLI VIA PORRETTANA 312

CASTEL D'AIANO ARGENTIERI DEI DOTTORI SALVATORE E GIUSEPPE SNC PIAZZA NANNI LEVERA 13

CASTEL DI CASIO FARMACIA SAN BIAGIO VIA BERZANTINA 8

CASTEL MAGGIORE CASTELLO PIAZZA LORUSSO N.15/A

CASTEL MAGGIORE SORACE MARESCA SNC VIA GRAMSCI 214

CASTEL MAGGIORE SORACE MARESCA LE PIAZZE SRL VIA PIO LA TORRE 10/D

CASTENASO COMUNALE CASTENASO VIA NASICA, 50

CASTENASO COMUNALE STELLINA PIAZZA MARIE CURIE,5

CASTENASO CONTEDINI VIA NASICA 41\4

CASTENASO FARMACIA DI VILLANOVA VIA VILLANOVA 4 C

CREVALCORE CREVALCORE VIA ANTONIO VIVALDI 176/4

CREVALCORE ZOCCOLI DEL DOTT. GAETANO ZOCCOLI E CSNC VIALE GIOVANNI AMENDOLA 333

GAGGIO MONTANO FARMACIA ERBORISTERIA GWIAZDA VIA ROMA 45

GALLIERA COMUNALE SAN VINCENZO DI GALLIERA VIA PROVINCIALE, 27/B

GALLIERA CROCI SNC VIA DELLA PACE 41/A

GRANAROLO EMILIA INIZIATIVE CELADON S.N.C. VIA SAN DONATO, 92

GRIZZANA MORANDI DELLA ROCCHETTA VIA PONTE 5 LOC. RIOLA

LIZZANO IN BELVEDERE VAL CARLINA VIA III NOVEMBRE 57

LOIANO GUARIENTO SNC VIALE MARCONI 8/3

MALALBERGO FARMACIA VENTURI SNC VIA MINGHETTI 11/D

MALALBERGO S.ANTONIO DI MALALBERGO VIA NAZIONALE 447/A

MALALBERGO STORI SAS VIA NAZIONALE 141/B

MINERBIO ANTICA FARMACIA ZARRI NARDI TROLLI VIA ROMA 13/A

MINERBIO SANTA CATERINA VIA SAVENA SUPERIORE, 19

MOLINELLA ALBERINO VIA SEVERINO FERRARI 110 - SAN PIETRO CAPOFIUME

MOLINELLA SGARBI CORSO GIUSEPPE MAZZINI 119

MOLINELLA COMUNALE FONDAZIONE VALERIANI CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 153

MONGHIDORO FARMACIA DI MONGHIDORO DOTT.SSA LOLLI CRISTINA PIAZZA RAMAZZOTTI 12-14

MONTE SAN PIETRO FARMACIA DI M.S. PIETRO VIA LAVINO 4\C

MONTE SAN PIETRO MONTE SAN GIOVANNI VIA VICENZA 6

MONTERENZIO SANTA RITA - MONTERENZIO VIA DELL'OSTERIA,33/C

MONZUNO FORESTI SNC PIAZZA LIBERTA' 4/A VADO

MONZUNO TOSCHI MONZUNO VIA DELLA RINASCITA 3/A

OZZANO DELL'EMILIA FARMACIA GHIGI SAS VIA EMILIA 113

PIANORO ANTICA FARMACIA DI PIANORO VIA NAZIONALE 144

PIANORO COMUNALE PIANORO VIA NAZIONALE, 171/2

PIANORO PIAN DI MACINA VIA GARGANELLI 13

PIEVE DI CENTO DELL'IMMACOLATA DEL DOTT. BARALDI MARIANO VIA G. GARIBALDI 24

PIEVE DI CENTO LEVANTE SAS VIA PROVINCIALE BOLOGNA 3F



SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PIAN DEL VOGLIO VIA LAGARETE 8 - PIAN DEL VOGLIO

SAN BENEDETTO VAL DISAMBRO SPEGHINI VIA RISORGIMENTO, 17

SAN GIORGIO DI PIANO FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA COMUNALE DI SAN GIORGIO DI PIANO VIA PIROTTI 16/18

SAN GIOVANNI IN PERSICETO CENTRALE DELLA DOTT.SSA CESARI CLAUDIA SAS CORSO ITALIA 56

SAN GIOVANNI IN PERSICETO COMUNALE PORTA MARCOLFA VIA DELLA REPUBBLICA, 3/A

SAN GIOVANNI IN PERSICETO FARMACIA BOTTI CIRCONVALLAZIONE ITALIA 54/A

SAN GIOVANNI IN PERSICETO FARMACIA GUIDETTI VIA CENTO 246 SAN MATTEO DELLA DECIMA

SAN GIOVANNI IN PERSICETO FARMACIA SAN MATTEO VIA PIOPPE N. 1

SAN GIOVANNI IN PERSICETO SOLDA' CORSO ITALIA 82

SAN GIOVANNI IN PERSICETO FARMACIA TERRE D'ACQUA VIA BOLOGNA 110/12

SAN LAZZARO DI SAVENA COMUNALE DI VITTORIO VIA DI VITTORIO, 28

SAN LAZZARO DI SAVENA MURA SAN CARLO S.A.S. DELLA DOTT.SSA VINCI VERA VIA GALLETTA N. 56/C

SAN LAZZARO DI SAVENA DELLA CICOGNA VIA EMILIA 237

SAN PIETRO IN CASALE SAN PIETRO SNC VIA MATTEOTTI 176

SANT'AGATA BOLOGNESE FARMACIA OTESIA SNC VIA ALCIDE DE GASPERI, 2

SANT'AGATA BOLOGNESE FARMACIA SANT'AGATA SNC VIA CIRCONDARIA EST 2

SASSO MARCONI FARMACIA COOPERATIVA COMUNALE SASSO MARCONI LARGO CERVETTA 16

SASSO MARCONI FARMACIA GRIMALDI VIA PORRETTANA, 310

SASSO MARCONI FARMACIA MORETTI VIA PORRETTANA78

VALSAMOGGIA DI CRESPELLANO SAS VIA PROVINCIALE 243 - CRESPELLANO

VALSAMOGGIA FARMACIA DI MONTEVEGLIO VIA MULINO 5

VALSAMOGGIA FARMACIA OSTI SNC VIA MATTEOTTI, 74

VALSAMOGGIA FARMACIA SANT'APOLLINARE DI FERRI CECILIA & ELENA SNC VIA SANT'APOLLINARE 1385 - CASTELLO DI SERRAVALLE

VALSAMOGGIA SIRENA VIA AMEDEO GORDINI 24/10 - BAZZANO

VALSAMOGGIA BURZI SNC VIA MAZZINI 9 - CALCARA

VALSAMOGGIA SAN GIOVANNI LARGO DON G.DOSSETTI 8 - CRESPELLANO

VERGATO MARCHI S.N.C. VIA MARCONI 17

VERGATO SAN LEOPOLDO SNC VIA A.FINI 12

ZOLA PREDOSA ANGELINI DR. STEFANO VIA RISORGIMENTO 39/A

ZOLA PREDOSA FARMACIA DI ZOLA VIA RISORGIMENTO 163/1 AB

ZOLA PREDOSA FARMACIA LEGNANI VIA RISORGIMENTO 232

ZOLA PREDOSA GHIRONDA SNC VIA MATILDE DI CANOSSA 1

IMOLA BORGO TOSSIGNANO FARMACIA DI BORGO TOSSIGNANO E C SAS VIA MAZZINI 6

CASALFIUMANESE FARMACIA DEL SILLARO VIA ONORIO II

CASALFIUMANESE DI CASALFIUMANESE VIA MONTANARA 82

CASTEL DEL RIO FARMACIA RAFFANINI SND PIAZZA REPUBBLICA 91

CASTEL GUELFO ALLE SCUOLE VIALE DEI MARTIRI 10/A

CASTEL SAN PIETRO TERME COMUNALE OSPEDALE CASTEL SAN PIETRO TERME VIA MATTEOTTI 72 A

CASTEL SAN PIETRO TERME FARMACIA DEL BORGO VIA DELLA REPUBBLICA 2/B C

CASTEL SAN PIETRO TERME SAN NICOLO' SNC VIA EMILIA PONENTE 6329/C CASTEL SAN PIETRO TERME SARTI VIA MATTEOTTI 26/28

DOZZA FARMACIA LANZONI S.A.S. VIA CALANCO 6/A

FONTANELICE FARMACIA MAGNANI CORSO EUROPA 48

IMOLA ANTICA FARMACIA MONGARDI VIA CORRECCHIO, 124

IMOLA COMUNALE DELLA STAZIONE VIA DELLA SENERINA, 1

IMOLA CORVINO DELLA SOCIETÀ MONTERICCO SAS VIA PAMBERA 57/A

IMOLA DEL SANTERNO SNC VIA MONTANARA 252/C

IMOLA DELL AUTOSTRADA VIA DEL LAVORO 5/B

IMOLA DELLA VIA APPIA DI INIZIATIVE CELADON SNC VIA APPIA 24/B

IMOLA F.LLI BARTOLOTTI VIA MAZZINI 34

IMOLA FARMACIA DOTT.SSA MASCI VIA MONTANARA 51/G

IMOLA FARMACIA LEVANTE SRL VIA ZELLO 59

IMOLA MONTERICCO SAS VIA ZACCHERINI 28/M

IMOLA S.SPIRITO VIA PISACANE 45

IMOLA SAN PROSPERO SNC VIA BENEDETTO CROCE 24

IMOLA ZOLINO SNC VIALE AMENDOLA 147

MEDICINA COMUNALE CORTE ARGENTESI VIA ARGENTESI, 25

MEDICINA COMUNALE MEDICINA CENTRALE VIA FORNASINI, 4

MORDANO ANTICA FARMACIA DI MORDANO VIA CAVALLAZZI 53

MORDANO CALCATELLI S.N.C. VIA LUME 1738-1742