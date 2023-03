Soldi dalla cassa per comprare i medicinali: nei guai farmacista "infedele"

Prelevava il denaro dalla cassa per acquistare farmaci, si praticava sconti personalizzati e intascava i buoni dei clienti. E' stato infine scoperto il dipendente di una farmacia dell'imolese, denunciato dal titolare.

Nell'arco di un anno, per rifornirsi di farmaci, spendeva i soldi incassati dall'esercizio, utilizzava i buoni intestati ai clienti e acquistava farmaci per uso personale scontandoli del 100%.

Il farmacista "infedele", 27enne italiano, registrava sul programma gestionale tutte le sue operazioni, così non è stato difficile risalire ai vari episodi truffaldini che sarebbero andati avanti per circa un anno con piccole "operazioni" per non destare sospetti. L'uomo è stato denunciato per furto dai Carabinieri.

Qualche settimana fa, stessa sorte per il dipendente di una tabaccheria di Ozzano che arraffava sigarette, sigari, cartine e filtri per poi rivenderli ad amici e parenti. Ai militari sono bastate alcune verifiche e una successiva ispezione al domicilio dell’indagato per scoprire dove finiva la merce sparita dagli scaffali del piccolo emporio.