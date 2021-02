Addio a Fausto Gresini: il covid non lascia scampo al campione di moto

Gresini non ha superato le complicanze legate al Covid dopo il contagio avvenuto prima di Natale

È morto nella serata di ieri, 22 febbraio, Fausto Gresini, 60 anni. Il pilota di moto, due volte campione del mondo nella 125, era a capo dell'omonimo Team impegnato in MotoGp con l'Aprilia.

Come riferisce l'agenzia Dire, Gresini non ha superato le complicanze legate al Covid dopo il contagio avvenuto prima di Natale. Il 27 dicembre il primo ricovero a Imola, poi il trasferimento all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è rimasto in terapia intensiva.

Il Dottor Nicola Cilloni, a gennaio aveva confermato la gravità delle consizioni: "I polmoni colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione riescono a dare ossigeno al sangue solo e aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. È ancora necessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando periodicamente viene svegliato, è cosciente e combattivo”. Purtroppo non ce l'ha fatta.