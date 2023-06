Fdi raccoglie le firme contro Bologna città zona 30

Fdi, a Bologna, si prepara a raccogliere le firme contro il progetto di Città 30 che dall'inizio di luglio comincerà ad essere attuato dall'amministrazione comunale. Lo annuncia il capogruppo in comune, Stefano Cavedagna, intervenendo oggi in Consiglio.

La Città 30, riporta la Dire, è "un danno per tutti i cittadini e non risolverà il tema della sicurezza stradale", afferma il meloniano, bollando come "ideologico e demagogico" il provvedimento voluto da Palazzo D'Accursio. Per questo, "Fdi comincerà quanto prima una raccolta firme che coinvolgerà tutta la città per chiedere di rivedere questa scelta senza senso", aggiunge Cavedagna che, intanto, per la discussione di oggi in Consiglio ha presentato un ordine del giorno dello stesso spirito.

Mentre un odg a sostegno della Città 30 lo ha presentato Mery De Martino del Pd. "Non c'è obiettivo più alto di salvare vite umane soprattutto quando le cause sono evitabili come in strada", afferma la dem in apertura di seduta. Per questo attorno all'introduzione della Città 30 "dovremmo essere tutti uniti, ma abbiamo capito da tempo che l'opposizione ai numeri e alla scienza preferisce la retorica e la strumentalizzazione".

Alcuni numeri li fornisce Simona Larghetti di Coalizione civica, difendendo il progetto. "Se qualcuno ci accusa di fare la guerra alle auto, io dico che più che altro- dichiara in aula la consigliera- stiamo portando la pace ai pedoni, la pace sulla strade. Ripeterò solo due dati: la soddisfazione totale dell'80% dei cittadini dopo due anni dall'attuazione a Graz e lo studio di Polinomia che dice che nel peggiore degli scenari aggiungiamo 12 secondi a viaggio in auto"