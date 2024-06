Palazzo d’Accursio, trovate delle feci davanti alla sede del PD

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È l’ennesimo episodio sgradevole che riguarda il Partito Democratico di Bologna, che in questi giorni ha visto scritte e minacce sui muri oltre alla recinsione apparsa davanti al circolo di viale della Repubblica. Durante la sessione odierna del Consiglio comunale, il capogruppo dem Michele Campaniello ha denunciato di aver trovato delle feci davanti all’ingresso della sede del PD interna a Palazzo d’Accursio. Impossibile sia stato un estraneo, sia perché orientarsi nei corridoi interni non è facile, sia perché gli uffici di sabato e domenica rimangono chiusi. “Non si può dire con certezza matematica che questo gesto sia legato al caso Besta. Ma la coincidenza desta sospetti” dice Campaniello.

“Proprio nelle ore in cui comparivano le scritte inqualificabili in zona Fiera, qualche benpensante ha abbandonato delle feci davanti alla porta del gruppo PD qui a Palazzo D’Accursio. Probabilmente il fatto dev’essere avvenuto nel fine settimana, perché gli uffici erano presidiati fino a venerdì. Evidentemente – prosegue Campaniello – aveva le modalità e le possibilità di muoversi nei corridoi che sono una zona interdetta al pubblico transito e quindi non possiamo pensare a un avventore che si sia perso e che ha pensato di lasciare questo bel ricordino al PD. Ora io non so dire se i fatti siano collegati”, dice il capogruppo dem in riferimento alle tensioni con gli attivisti del don Bosco, ma “quello che mi sento di poter dire è che c’è un clima di estrema tensione nei confronti del PD che non fa altro che compattarci ancora di più e renderci fieri del lavoro che stiamo facendo.

“Davanti alle intimidazioni non facciamo un passo indietro ma ne facciamo dieci in avanti e non accetteremo lezioni da nessuno. Mi riferisco anche a chi in questi giorni si è permesso di dire che il PD alliscia o ha allisciato le forze anarchiche e oggi chiede supporto alle forze di polizia. Noi siamo sempre stati dalla parte delle istituzioni, della legalità e della ragione” conclude Campaniello.