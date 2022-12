Uccise la compagna, la Corte d'Appello conferma l'ergastolo

La Corte d'Assise d'appello di Bologna conferma la condanna all'ergastolo per M'hamed Chamekh, il 43enne marocchino accusato di aver ucciso, nel settembre del 2019, l'ex compagna, la connazionale 32enne Atika Gharib, e di averne poi bruciato il corpo in un casolare di Castello d'Argile, nel bolognese. Come riporta l'agenzia Dire.

La donna, residente a Ferrara, fu strangolata dall'ex compagno e il suo corpo carbonizzato fu trovato due giorni dopo l'omicidio, mentre Chamekh era stato poi arrestato su un treno mentre tentava di fuggire in Francia. La Corte presieduta dal giudice Orazio Pescatore ha inoltre confermato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi a carico dell'imputato, che questa mattina ha reso delle dichiarazioni spontanee chiedendo scusa per quanto ha fatto.

Confermati anche i risarcimenti alle parti civili, vale a dire i familiari della vittima e l'Udi (Unione donne italiane). Commentando la sentenza, le cui motivazioni saranno depositate nel giro di 60 giorni, il legale di Chamekh, Carlo Machirelli, annuncia l'intenzione di ricorrere in Cassazione, spiegando di voler mettere in risalto due punti che finora non sarebbero stati tenuti nella giusta considerazione dai giudici: il fatto che l'imputato soffra di una patologia psichiatrica (tanto da essere detenuto in una sezione speciale a Reggio Emilia) e l'insussistenza, a suo dire, dell'aggravante della premeditazione.

Secondo la perizia psichiatrica che è stata svolta, la patologia di cui soffre Chamekh non avrebbe influito sul suo gesto, conclusione contestata da Machirelli, che ha chiesto senza successo una rinnovazione della stessa perizia. Allo stesso modo, secondo il legale il comportamento tenuto dall'imputato prima e dopo il delitto dimostrerebbe che l'omicidio non sarebbe stato premeditato, contrariamente a quanto stabilito finora dai giudici.