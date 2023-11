Femminicidio Cecchettin, il consigliere leghista: "Il patriarcato? Non esiste"

"Non è l'inesistente patriarcato a produrre queste violenze". Parola di Matteo Montevecchi, consigliere regionale classe 1994, nel commentare il j'accuse di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Un femminicidio che ha ancora una volta scosso il Paese e moltiplicato le iniziative di condanna della violenza di genere, con il minuto di silenzio disposto dal ministro Valditara trasformato in minuto di rumore in molte scuole proprio su richiesta della sorella della 22enne accoltellata a morte dal coetaneo.

La sorella di Giulia è finita nel mirino per le dichiarazioni su Filippo Turetta, definito "figlio sano della società patriarcale". Concetto che Montevecchi respinge, prendendo di mira Elena Cecchettin anche per i simboli considerati satanisti nelle sue immagini social, come già ha fatto il consigliere regionale del Veneto, Stefano Valdegmaberi, finito nella bufera nella sua regione.

Il leghista spiega di aver voluto fare riferimento in particolare alle dichiarazioni della ragazza secondo cui "gli uomini devono fare mea culpa, anche chi non ha mai fatto nulla, anche chi non ha mai torto un capello". Per Montevecchi, queste parole sono "inaccettabili", perché lasciano intendere che "sia una colpa il solo fatto di essere uomini e che serva una rieducazione di Stato". Nel suo post, il leghista afferma anche che "non è l'ormai inesistente patriarcato a produrre queste violenze". Infine, Montevecchi critica Elena Cecchettin anche per aver esibito, in tv e sui social, simboli che richiamano al satanismo. "Ma non ho detto che lei è satanista", ci tiene a precisare il consigliere.

M5S: Parole gravissime, seduta in Regione contro la violenza di genere

“Mentre ci svegliavamo con l’ennesimo femminicidio, c’è chi ha il coraggio riprendere le dichiarazioni vergognose del consigliere Valdegamberi abbassando ulteriormente il livello con elucubrazioni deliranti che mescolano riferimenti all’ideologia woke e al satanismo" è il commento a caldo di un'altra consigliera regionale, Silvia Piccinini del M5S.

“Evidentemente per la destra -incalza la consigliera- si tratta di un appello pericoloso e preoccupante quello che invita le donne a reagire e gli uomini a interrogarsi, informarsi, e porsi delle domande su cosa potrebbero e dovrebbero fare per affiancarle nel difficile compito di cambiare finalmente lo stato delle cose". Per queste ragioni Piccinini lancia un appello: "La prossima Aula sia dedicata al tema della violenza di genere. Per Giulia e per tutte le altre, ma soprattutto per dare un segnale a chi continua a non rispettarle nemmeno da morte” conclude la capogruppo regionale M5s.

Chi è Matteo Montevecchi

Matteo Montevecchi è nato a Rimini il 24 gennaio 1994. Dopo la laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche all’Università di Bologna, consegue un master in Comunicazione, management e nuovi media all’Università degli studi della Repubblica di San Marino. Dal 2014 al 2019 è consigliere del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini). Da aprile del 2019 ha un incarico al Senato, nella segreteria particolare del presidente della Commissione straordinaria diritti umani. In precedenza, ha collaborato con la testata online Rimini 2.0 e ha svolto attività di redattore web in aziende private. Dal 2020 è consigliere regionale in assemblea legislativa.