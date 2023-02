Femminicidio Matteuzzi, Padovani risponde alle domande dei Pm

Ha risposto alle domande dei pm di Bologna, a differenza di quanto aveva fatto subito dopo essere stato arrestato, Giovanni Padovani, il 27enne in carcere per aver ucciso, lo scorso 23 agosto, la sua ex compagna Alessandra Matteuzzi. L'interrogatorio odierno è stato svolto per consentire alla Procura di contestare al giovane le aggravanti della premeditazione, dello stalking, dei futili motivi e del legame affettivo con la vittima.

Ai magistrati che lo hanno interrogato, fa sapere il suo legale Gabriele Bordoni, Padovani "ha dato la propria versione dei fatti", affermando che nel periodo precedente al delitto "era in uno stato di alterazione profonda, che negli ultimi tempi si era aggravato".

Non a caso, Bordoni conferma che si riserva di chiedere, "quando sarà il momento", un incidente probatorio per verificare lo stato di salute mentale del suo assistito, che stando a quanto emerso da una perizia su telefoni, tablet e computer da tempo aveva in mente di assassinare l'ex fidanzata.

A questo punto la Procura chiederà il giudizio immediato per il 27enne, richiesta che sarà formalizzata entro la fine di questa settimana o, al massimo, all'inizio della settimana prossima.