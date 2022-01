Fenomeno Baby gang, Bernini: "Ormai sono vera emergenza"

"Il fenomeno delle cosiddette 'baby gang' è da tempo una vera emergenza e non può più essere sottovalutata. E' necessario che i minori, autori di simili gesti, vengano rapidamente avviati a percorsi di recupero e rieducazione: ciò deve valere ancor più quando gli stessi non sono imputabili. Non ci si può più voltare dall'altra parte: c'è un problema serissimo da affrontare che riguarda direttamente il futuro di questi giovani e la sicurezza dei nostri luoghi urbani".

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia ringraziando i Carabinieri che hanno segnalato alla Procura per i minorenni 15 ragazzini, tra i 12 e i 13 anni, ritenuti responsabili di danneggiamento, furti e atti vandalici a San Matteo della Decima.

"La giovanissima età dei ragazzi ci dice chiaramente che esiste un disagio sociale che va tempestivamente arginato e che si deve intervenire alla radice di questi intollerabili comportamenti, individuandone le cause e le motivazioni profonde", dice Bernini. (Red/ Dire)