Spari dalla finestra, feriti durante serata in terrazzo: individuato il presunto responsabile, è un vicino

Sarebbero stati alcuni scatti pubblicati sui social a tradire un trentenne vicino di casa del gruppo che una settimana fa è stato il bersaglio di alcuni colpi di carabina, sparati verso un terrazzo sul quale alcuni giovani stavano trascorrendo il venerdì sera, in uno stabile di via Da Faenza, in Bolognina.

Il trentenne è stato così denunciato per lesioni e nel corso di una perquisizione è stata anche sequestrata la presunta arma, una carabina ad aria compressa e una scatola di munizioni.

Secondo quanto ricorsuito dalla polizia, che sul posto è intervenuta con volante del commissairato Santa Viola e Squadra mobile, l'episodio ha avuto luogo intorno alle 2 del mattino. A rincorrere sulle scale gli agenti quattro ragazzi, tutti vistosamente feriti da quelli che poi sono risultati essere dei piombini per carabina, rispettivamente all’altezza del gluteo, del fianco sinistro, di una tempia e dell’occhio destro.

Edotti dei fatti dai ragazzi, in breve tempo gli agenti hanno intuito la direzione di partenza dei colpi e si sono affrettati a condurre una perquisizione in una abitazione di un vicino, proprio il trentenne poi denunciato.

In un primo momento però, la perquisizione non ha prodotto alcun risultato. I poliziotti però hanno voluto approfondire la questione e si sono messi a scavare sui profili social dell'uomo. E proprio nelle foto postate dal trentenne sono stati individuati alcuni scatti che hanno fatto intuire come il soggetto in questione fosse in possesso di un'arma e la stesse anche imbracciando in una occasione.

A questo punto la polizia è tornata nuovamente in casa del sogetto, questa volta con un decreto di perquisizione. Questa volta l'accertamento è stato minuzioso e alla fine l'arma è saltata fuori. Dopo alcuni test, è risultato che la stessa avesse una potenza di 4,5 joule, quindi ben oltre il limite di legge un joule per non considerare l'elemento un'arma.