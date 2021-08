Ferragosto: negozi e supermercati aperti domenica 15 agosto a Bologna

Un giorno caldo, un giorno di festa in piena estate. La città è semi-deserta, ma qualche supermercato ci consentirà di comprare cibo e bevande per il nostro pic-nic di Ferragosto anche all'ultimo momento: la lista

Domenica 15 agosto 2021. Eccoci a quello che molti definiscono il "Capodanno d'estate": una giornata rossa sul calendario (rossa anche per le temperature infuocate!) che però consentirà ai più distratti di recuperare quello che serve per preparare un barbecue o il cestino del pic-nic anche all'ultimo momento. Quali sono i supermercati aperti in città? Quali i negozi? Ecco una piccola mappa per orientarsi ed evitare di girovagare sotto il sole.

Ecco i supermercati che sono sicuramente aperti a Ferragosto con i rispettivi orari:

Supermercato Carrefour Express di Piazza di Porta Castiglione, 14 con orario 7.30-24.00

Supermercato Carrefour Market di Via Don Luigi Sturzo, 37/39 con orario 7.30-13.30

Pam di via Guglielmo Marconi aperta con orario 9.00-20.30

Alì supermercati, via Alfredo Bergomi, 7. Orario 9.00-13.00

Esselunga di Piazza degli Etruschi a Casalecchio di Reno, orario 9-14

Pam di via di Corticella aperta con orario 9.00-20.00.

Interspar via dell'Industria 12/AB con orario 8.30-13.30

(lista in aggiornamento)