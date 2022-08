Ferragosto a Bologna? Sì, ma solo per i turisti | VIDEO

Bologna è deserta, a Bologna non c'è più nessuno. Avrete sentito sicuramente questo tipo di frasi negli ultimi giorni. Se invece non l'avete sentito, probabilmente lo avete detto voi a qualcuno. Insomma: Bologna è davvero vuota? In realtà no. Da una parte ci sono i locali chiusi, il poco traffico, i parcheggi disponibili praticamente ovunque e il silenzio della notte. Dall'altra ci sono le vie e le piazze del centro. Mai come quest'anno Bologna ha registrato il record di presenze e tasse di soggiorno e, a girare in centro si nota eccome. Le zone solitamente frequentate dai residenti abituali sono quelle in cui la differenza con il resto dell'anno è più visibile: via del Pratello, solitamente frequentata da giovani e studenti, è pressoché deserta, così come piazza San Francesco, altro luogo di ritrovo frequentato dai giovani.

Le differenze diventano invece più sfumate visitando il centro, anche se a riempire piazza Maggiore, piazza Santo Stefano e le vie del Quadrilatero sono in larghissima parte turisti, stranieri e non. Lo conferma anche una lavoratrice della biglietterie della Torre degli Asinelli: "Oggi abbiamo fatto subito sold out, ma è da tutta l'estate che è così. La maggior parte dei visitatori sono turisti, più stranieri che italiani".