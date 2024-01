Ferrovia Porrettana, anno nuovo, ritardi vecchi: "In stazione senza informazioni"

"Così il sistema non regge". A scriverlo su una nota il Comitato Ferrovia Porrettana che ieri, 2 gennaio, si è trovato di fronte a una "ennesima giornata pessima. La cancellazione del treno che sarebbe dovuto partire da Porretta alle 6:40, ha costretto i viaggiatori a prendere la propria automobile o salire sul treno successivo previsto per le 7:18 che è arrivato a Bologna con 25 minuti di ritardo: i pendolari arrivati in stazione a Porretta alle 6.30 sono arrivati a Bologna alle 8:55, maturando 2 ore e mezza di rabbia e frustrazione. Chi ha potuto è tornato a prendere la propria auto mentre gli altri sono rimasti in stazione privi di qualsiasi tipo di comunicazione in quanto l'unico annuncio è arrivato un minuto prima che partisse il treno successivo".

I pendolari, riferisce Valerio Giusti, portavoce del Comitato, sono rimasti "bloccati in stazione o a bordo treno senza alcun tipo di informazione, tranne le poche notizie apprese sui canali social".

“Arrivo in stazione a Vergato e leggo sul tabellone che il treno delle 7:02 è cancellato - racconta un malcapitato - C’è un treno fermo al binario 1 ma non salgo perché dal tabellone non si capisce cosa sia poi, all'improvviso, riparte alle 7:34 e, come per magia ricompare sulle app con un ritardo di 29 minuti. Diverse persone, me compresa, sono rimaste a piedi sul marciapiede di Vergato a bocca aperta. Sistema informativo penoso, tutto questo è inaccettabile”.

“Cancellato il treno delle 6:53, come andiamo a lavorare? Non tutti possono presentarsi mezz'ora o un'ora in ritardo quando lavori al pubblico o devi aprire un negozio”. “Il 2 gennaio è un oltraggio perché dobbiamo sostituire chi è in ferie e non si può arrivare in ritardo e quando capitano queste cose si capisce che il sistema non regge più”.

I disservizi del 2 gennaio

In pratica il 2 gennaio il 19587 delle 05:52, è stato soppresso a Vergato per guasto al treno, il 19589 delle 06:30, ha portato 20 minuti di ritardo, il 19591 delle 07:04, 28 minuti di ritardo, il 19595 delle 08:04, 31 minuti di ritardo

e da Porretta a Bologna, il 19578 delle 06:08, 47 minuti di ritardo, il 19580 delle 06:40 soppresso tra Porretta e Vergato, è partito da Vergato con 30 minuti di ritardo, il 19584 delle 07:18, 25 minuti di ritardo e due cancellazioni da Marzabotto (i treni 19593 e 19592).

"Dobbiamo prendere atto - conclude il Comitato - che le nostre lettere e le nostre proteste non sono

più sufficienti perché le istituzioni sono sempre più sorde e recalcitranti ad intervenire e sembrano proprio non

capire che così il sistema non regge per davvero; per questo motivo invieremo a breve una lettera pubblica

ai nostri Sindaci e a tutte le altre istituzioni per chiedere di sostenere le legittime aspirazioni degli abitanti della

nostra valle ad un sistema ferroviario efficace ed efficiente".

Evangelisti: "Presentata l'ennesima interrogazione"

"I continui ritardi sulla tratta ferroviaria Porrettana sono inaccettabili e minano l’affidabilità di un servizio essenziale, soprattutto per studenti e lavoratori pendolari, le cui rimostranze sono legittime e rimaste fino ad oggi inascoltate, come dimostrano i fatti - ha scritto in una nota Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli D'Italia in regione - Per questo abbiamo depositato l’ennesima interrogazione all’Assessorato regionale, affinché chiarisca le cause che determinano i continui ritardi ma, soprattutto, quali provvedimenti intenda assumere per scongiurarne in futuro la ripetizione".