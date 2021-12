Ferrovia Porrettana ancora ritardi, il comitato pendolari: "Le aziende ferroviarie hanno perso credibilità"

Dopo i diversi disservizi delle ultime settimane, continuano i disagi sulla linea ferroviaria Porrettana: "Nel caso non fossero stati sufficienti a chiarire che le aziende ferroviarie hanno perso efficacia e credibilità - la giornata del 15 dicembre - ha contribuito ad offrire ulteriori entusiasmanti performance ai pendolari che hanno ormai perso la certezza di arrivare puntuali a destinazione", punge Valerio Giusti, portavoce del Comitato Ferrovia Porrettana.

Da un minimo di 10 minuti fino a mezz'ora di ritardo i treni provenienti sia da Porretta Terme, sia da Bologna Da Porretta Terme: "In serata, gli ultimi due treni da Bologna (17791 delle 21:04 e 17793 delle 22:04), hanno

patito di un ritardo rispettivamente di 14 e 23 minuti" spiega Giusti.

"Sconosciuti i motivi dei ritardi e saperlo non avrebbe alcuna importanza perché tanto nessuno interviene e, anzi, Regione e Aziende ferroviarie ricordano alla stampa che le percentuali sono ottime e il servizio efficiente. Ottime le infrastrutture, ottimi i nuovi treni che non si guastano (quasi) mai e particolarmente efficaci e tempestive le informazioni ai pendolari in attesa, ma solo quelle che indicano come posizionarsi sulla striscia gialla" conclude Giusti.

Il 10 dicembre scorso, un guasto aveva costretto i viaggiatori a restare per circa 3 ore a bordo del treno Pop 'in panne', è stato solo un eclatante episodio".