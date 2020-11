Disagi treni Porrettana, l'assessore sbotta: "Ho convocato Trenitalia-Tper, pretendo soluzioni, non spiegazioni"

A poche ore dall'ennesima giornata-calvario per i pendolari che utilizzano quotidianamente la linea Porrettana, si muove l'assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini.

"È una situazione inaccettabile che sta creando ogni giorno disguidi insopportabili ai pendolari", fa sapere con una nota che annuncia anche la convocazione dei dirigenti Trenitalia-Tper e Rfi: "Pretendiamo spiegazioni e soprattutto che si metta definitivamente fine ai disguidi insopportabili che stanno gravando sui viaggiatori della Porrettana, una linea ferroviaria per noi fondamentale, sulla quale abbiamo investito molte risorse proprio per dare servizi adeguati agli utenti che ogni giorno la utilizzano per andare sui luoghi di lavoro e studio”.

Il Comitato dei pendolari aveva elencato tutti i disagi della giornata di ieri, che si assommano a ritardi e soppressioni ormai quotidiani.

L’assessore Corsini fa sapere di aver convocato Trenitalia-Tper e Rfi "perché pretendo non spiegazioni ma soluzioni immediate ed efficaci per garantire da subito la ripresa della normalità di circolazione su quella linea. E ovviamente, sia chiaro, applicheremo tutte le sanzioni previste dal contratto di servizio. Non è possibile, infatti, che nonostante l’impegno della Regione sulla Porrettana, con risorse stanziate per l’acquisto di nuovi treni e per la sicurezza - chiude Corsin - gli utenti si trovino ogni giorno alle prese con ritardi insopportabili se non addirittura con soppressioni di convogli proprio nelle ore di punta”.