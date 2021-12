La Ferrovia Porrettana 'collassa': "Pendolari per tre ore sul treno in panne"

"10 dicembre, l'apoteosi. Il guasto ha completamente isolato gli utenti dell’alto Appennino per diverse ore costringendo i viaggiatori a restare per circa 3 ore a bordo del treno Pop 'in panne', è stato solo un eclatante episodio". Lo scrive in una nota il Comitato Ferrovia Porrettana, che pubblica anche le "Tabelle dell'inefficienza" dopo l'ennesimo problema alla linea. Ieri, 10 dicembre, infatti il treno 17734 partito alle 6:08 da Porretta Terme si è fermato all'altezza della frana di Marano. "Collasso Porrettana, una vergogna" è il commento più ricorrente sui social.

Leggi le Tabelle dell'inefficenza

"Guasti alle infrastrutture, ai passaggi a livello, agli scambi/deviatoi, ogni settimana succede qualcosa e ogni volta centinaia di pendolari restano bloccati e raggiungono il posto di lavoro di studio in gravissimo ritardo e moltissimi sono costretti a prendere l’auto per raggiungere in tempo le proprie destinazioni subendo il pesante traffico della SS64 anche perché i rari bus sostitutivi difficilmente sono tempestivi e non sai mai dove siano. Su questo aspetto abbiamo chiesto maggiore attenzione, un protocollo e degli avvisi perché, in caso di emergenza, tutti sappiano dove fermano e dove trovare le relative informazioni che, spesso, latitano - continua il Comitato - chi non possiede un mezzo proprio, invece, non ha alternative e arriverà a destinazione in forte ritardo, sfidando l’inevitabile affollamento, perché quando la linea riapre, il primo treno utile deve raccogliere tutti i pendolari che attendono nelle stazioni, arrabbiati e frustrati per l’attesa, il freddo e la mancanza di tempestive informazioni".

"Da diverse settimane i ricorrenti guasti alle infrastrutture di RFI dimostrano che la nostra linea è vicina al collasso e che le promesse delle Regione e delle aziende che gestiscono il trasporto ferroviario, sono risultate prive di alcun fondamento e non seguite da interventi tempestivi e risolutivi"

Sono stati diversi gli incontri sul tema negli ultimi mesi: "Ci era stata promessa la massima attenzione nei confronti della nostra linea ferroviaria che è vitale per l’appennino bolognese. Tanti lavoratori e studenti hanno ripreso a viaggiare in treno dopo le chiusure obbligate dalla pandemia e siamo tornati a livelli di frequentazione di circa 9mila passeggeri quotidiani che sono molto simili alle frequentazioni pre-covid di circa 10mila - anche la situazione precaria della viabilità stradale aveva convinto molti utenti a riprendere il treno confidando di raggiungere in tempo i luoghi di lavoro e di studio e che fossero sempre rispettati i limiti di capienza previsti dalle norme di sicurezza. Invece no !! Da diverse settimane i ricorrenti guasti alle infrastrutture di RFI dimostrano che la nostra linea è vicina al collasso e che le promesse delle Regione e delle aziende che gestiscono il trasporto ferroviario, sono risultate prive di alcun fondamento e non seguite da interventi tempestivi e risolutivi".



"Moltissimi colleghi di viaggio ci chiedono perché non si pone un limite a questi disservizi, perché i pendolari e la collettività debbano continuare ad acquistare gli abbonamenti e sostenere un trasporto collettivo inefficiente e perché la politica non sia capace di imporre standard di qualità all’altezza della nostra regione. Il comitato non è in grado di rispondere ma la politica è ora che inizi a farlo" conclude il comitato.

Da Bologna: ? Treno 17731 delle 05:52, ritardo di 28 minuti - soppresso a Vergato ? Treno 17733 delle 06:30, soppresso ? Treno 17735 delle 07:04, ritardo di 13 minuti - soppresso a Riola ? Treno 17739 delle 08:04, ritardo di 31 minuti - soppresso a Vergato ? Treno 17743 delle 09:04, ritardo di 38 minuti ? Treno 17743 delle 10:04, ritardo di 32 minuti Da Porretta: ? Treno 17730 delle 05:00, ritardo di 51 minuti ? Treno 17732 delle 05:50, ritardo di 20 minuti ? Treno 17734 delle 06:08, soppresso a Riola alle 09:00 (il treno è rimasto fermo sulla linea nei pressi di Marano quasi tre ore finché non è stato trainato a Riola con un ritardo di 172 minuti) ? Treno 17736 delle 06:40, cancellato da Porretta a Vergato - ritardo di 27 minuti ? Treno 17740 delle 07:18, cancellato da Porretta a Riola - ritardo di 98 minuti ? Treno 17742 delle 07:50, soppresso ? Treno 17744 delle 08:22, ritardo di 57 minuti ? Treno 17750 delle 09:22, cancellato da Porretta a Vergato Cancellati 6 Marzabotto: 17737, 17745, 17751, 17742, 17748, 17752